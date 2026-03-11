Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2026: Tarihler gün gün açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemelerine ilişkin takvimi paylaştı. Ödemelerin Ramazan Bayramı öncesinde 14-19 Mart 2026 tarihlerinde yapılmaya başlayacağını kaydeden Bakan Işıkhan, ödeme tarihlerini de duyurdu.

Ramazan Bayramı ikramiyeleri ve emekli aylıkları ödeme tarihleri

Bakan Işıkhan'ın konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamasına göre, Ramazan Bayramı ikramiyeleri ve emekli aylıkları ödeme tarihleri şöyle:

4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların 2026/Mart ödeme dönemi ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

Mart ayı ödeme günü 17 – 18 – 19 – 20 olanların 14 Mart 2026 tarihinde,

ödeme günü 21 – 22 – 23 olanların 15 Mart 2026 tarihinde,

ödeme 24 – 25 – 26 olanların ise 16 Mart 2026 tarihinde ödemeleri yapılacak.

4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların 2026/Mart ödeme dönemi ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

Mart Ayı Ödeme Günü 25 – 26 olanların 17 Mart 2026 tarihinde,

Mart Ayı Ödeme Günü 27 – 28 olanların 18 Mart 2026 tarihinde yapılacak.

4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Mart 2026 tarihinde ödenecek.

Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarını yatırılacak.



Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/FcsadEzutJ — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) March 11, 2026

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekli bayram ikramiyesine bu yıl zam yapılıp yapılmayacağı merak konusuydu. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle 2025 yılında verilen 4 bin TL’lik bayram ikramiyesinin bu yıl da aynı tutarda ödenmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda bu ay emeklilerin maaş ve bayram ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını açıklamıştı. Erdoğan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini bayram öncesi hesaplara yatıyoruz. Bu ayki emekli maaş ödemelerini öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.