Bakan Murat Kurum açıkladı: TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ İstanbul kura çekilişi tarihine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için kura çekiminin Ramazan Bayramı'ndan sonra yapılacağını duyurdu.

TOKİ İstanbul kura çekimi 23-29 Mart 2026 haftasında yapılacak

Bakan Kurum, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız.

Kurum'un bu açıklamasına göre, TOKİ İstanbul kura çekimi, 23-29 Mart 2026 haftasında gerçekleşecek.

79 ilde kura çekimi tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi kura çekimleri 29 Aralık tarihinde başlamıştı. Bugüne kadar 79 ilin kura çekimleri tamamlanırken, geriye Çorum ve İstanbul kaldı.

Proje kapsamında İstanbul'da toplam 100 bin konut inşa edilecek.