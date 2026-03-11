ABD-İsrail-İran savaşında son durum: İran'da ölenlerin sayısı 1630'a yükseldi

ABD-İsrail-İran savaşı 12. gününe girerken Tahran'dan Tel Aviv'e sabahın erken saatlerine kadar füze yağdı. İran ise ABD üslerine 2 tonluk füze ile saldırdığını duyurdu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından küresel piyasalarda doğal gaz ve petrol endişesi tırmanırken, savaşın 12. Gününde gerilim bir an olsun dinmedi. İran "Müzakere yok" çıkışı ile geri adım atmadı, ABD ise saldırılarını şiddetlendirdi.
14:27 AP'de Von der Leyen, sivil kayıplara yol açan ABD-İsrail saldırılarını kınamadığı için eleştirildi
Avrupa Parlamentosundaki (AP) Sol Grup, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Genel Kurulda yaptığı konuşmada ABD ile İsrail’in İran ve Lübnan’daki saldırılarını kınamadığını belirterek, AB yönetimini eleştirdi.
Grubun yazılı açıklamasında, von der Leyen’in konuşmasında enerji piyasaları ve rekabetçilik gibi konulara ağırlık verdiği, buna karşın Orta Doğu’daki çatışmalar ve sivil kayıplara yol açan ABD ile İsrail’in İran ve Lübnan’daki saldırılarını kınamadığına işaret edildi.
Açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz askeri üslerinin kapatılması, Avrupa’nın ABD ve İsrail’in askeri stratejilerine bağlı kalmaması çağrısında bulunuldu.
Diğer yandan Sol Grup Eş Başkanı Manon Aubry de Genel Kurulda yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail’in İran ve Lübnan’da yürüttüğü savaşın uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, askeri müdahalelerin demokrasi getirmeyeceğini söyledi.
Von der Leyen'in AP'deki mesajları
Von der Leyen, Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında konuşmuş, "Çatışmanın başlangıcından bu yana gaz fiyatları yüzde 50, petrol fiyatları ise yüzde 27 arttı." değerlendirmesini yapmıştı.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının sonuçlarıyla ilgili de "Böyle bir rejim için gözyaşı dökülmemeli. Birçok İranlı (Ali) Hamaney'in düşüşünü kutladı. Bu anın özgür bir İran'a giden yolu açabileceğini umuyorlar." ifadelerini kullanmıştı.
13:30 ABD-İsrail saldırılarında ölen İranlı komutanlar için Tahran’da cenaze töreni düzenlendi
İran’da on binlerce kişi, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İranlı komutanların cenaze törenine katılmak için başkenti Tahran’daki İnkılap Meydanı’nda bir araya geldi.
ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İranlı komutanlar için cenaze töreni düzenlendi.
İnkılap Meydanı’ndaki törene, saldırılarda hayatını kaybeden eski Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, eski Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur, eski İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, eski İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ve eski İran lideri Ali Hamaney'in ofisinin Genel Sekreteri Tümgenaral Muhammed Şirazi’nin naaşları getirildi.
Komutanların naaşlarının yanı sıra saldırılarda hayatını kaybeden çocukların cenazeleri de İnkılap Meydanı’na getirildi.
Cenaze törenini gözyaşları içerisinde takip eden halk burada, ABD, İsrail ve İngiltere aleyhine sloganlar atarak cenaze konvoyuna eşlik etti.
İran emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemi aldığı cenaze töreninde, telefon şebekelerinin ve internetin kesilmesi dikkati çekti.
13:06 İran basınına göre Buşehr eyaletinde bir hastane ABD-İsrail saldırılarında ağır zarar gördü
İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde bir hastanenin ABD-İsrail saldırılarında ağır zarar gördüğü ve hizmet dışı kaldığı bildirildi.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, ABD-İsrail'in saldırılarında "Fars Körfezi Şehitleri Eğitim ve Tıp Merkezi" ağır hasar gördü.
Patlamaların şiddeti nedeniyle hastaneye ait bazı binalar ve ekipmanlar tahrip olurken hastane hizmet dışı kaldı.
Hastalar ise "Nükleer Bilim İnsanı Şehitler" Hastanesine nakledildi.
12:50 BAE İran saldırılarını hava savunma sistemleriyle engellediğini duyurdu
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hava savunma sistemleriyle karşılık verildiğini duyurdu.
BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "BAE hava savunması, şu anda İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı koyarak engellemektedir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, "hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri, savaş uçaklarının ise insansız hava araçlarını ve seyir füzelerini imha etmesi sonucu oluştuğu" aktarıldı.
BAE İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, başka bir füze tehdidinin tespit edildiği belirtilerek, vatandaşlara güvenli yerlerde kalma çağrısı yapıldı.
12:01 Çin Dışişleri Bakanı, Pakistanlı ve Katarlı mevkidaşlarıyla Orta Doğu'daki durumu konuştu
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle gerilimin tırmandığı Orta Doğu'daki duruma ilişkin Pakistanlı ve Katarlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Vang, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüşmesinde, ABD ve İsrail'in saldırılarının haklı ve meşru bir temelden yoksun olduğunu, bu saldırıların sürmesinin yalnızca gereksiz can kaybına sebep olacağını belirtti.
Durumun daha kötüye gitmesini önlemenin tek yolunun ABD ve İsrail'in saldırılarına son vermesi olduğunun altını çizen Vang, Körfez ülkelerine yönelik saldırıları da onaylamadıklarını, masum sivillere ve sivil altyapıya yönelik tüm saldırıları kınadıklarını ifade etti.
Siyasi çözüm arayışı çağrısı
Vang, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüşmesinde de ABD ve İsrail'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) yetki almadan İran'a saldırmasının BM Şartı'nın amaç ve ilkeleri ile uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiğini söyledi.
Çin'in, saldırıların kapsamının genişletilmesine ve siviller ile askeri olmayan hedeflere ayrım gözetmeyen saldırılar düzenlenmesini kınadığını dile getiren Vang, Körfez ülkelerinin egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Vang, uzayan bir savaşın her bakımdan yıkıcı sonuçları olacağı ve tüm taraflar için büyük kayıplara yol açacağı uyarısında bulunarak, ateşkes sağlanarak çatışmalara son verilmesi ve siyasi çözüm arayışına girilmesi çağrısı yaptı.
Çin Dışişleri Bakanı Vang, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan bu yana Rusya, İran, Fransa, Umman, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn'den mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yapmıştı.
11:45 "Bu savaşı onaylamıyoruz ve katılmayacağız"
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Bu savaşı onaylamadık ve katılmadık." dedi.
Barrot, konuk olduğu France 2 kanalı ve France Inter radyosunun ortak programında Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirdi.
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin Barrot, "Bu savaşı onaylamadık ve katılmadık. Onaylamıyoruz ve katılmayacağız." ifadelerini kullandı.
Barrot, bölgede askeri gerilimin hızla azalması ve çatışmaların son bulması çağrısında bulunarak, dizel ve benzin fiyatlarındaki artışın dünya ekonomisi için risk taşıdığını vurguladı.
İran'ın bölgedeki tutumunu tamamen değiştirmesi beklentisini dile getiren Barrot, "İran'dan istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli bir güç olmaktan vazgeçmesini bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Barrot, seyrüsefer özgürlüğünün deniz hukuku kapsamına girdiğini savunarak, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin emniyetini sağlamak için bir misyon oluşturmak istediklerini ifade etti.
Birçok ülkenin Hürmüz Boğazı'nın emniyetini sağlamak için uluslararası savunma misyonuna katılmaya ilgi gösterdiğini dile getirdiğini aktaran Barrot, bunlar arasında Avrupa'dan ve bölgeden de ülkeler bulunduğunu söyledi.
11:12 Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarında 2 İHA'nın düşmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı açıklandı
Birleşik Arap Emirleri’ndeki (BAE) Dubai Uluslararası Havalimanı çevresinde 2 insansız aracının (İHA) düştüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
Dubai hükümetine bağlı Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB) çevresinde 2 İHA’nın düştüğü ifade edildi.
İHA’ların düşmesi sonucu Gana uyruklu 2 kişi ile Bangladeş uyruklu bir kişinin hafif, Hindistan uyruklu bir kişinin ise orta derecede yaralandığı aktarıldı.
Yetkili makamlar ayrıca hava trafiğinin normal seyrinde devam ettiğini kaydetti.
10:53 NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisinin zarar gördüğü öne sürüldü.
NYT'nin uydu görüntüleri, doğrulanmış sosyal medya videoları ile ABD ve İranlı yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, saldırıların başlamasından bu yana İran tarafından en az 17 ABD askeri ve diplomatik tesisinin birden fazla kez vurulduğunun tespit edildiği belirtildi.
Haberde, İran’ın bazı ABD tesislerini birden fazla kez hedef aldığı kaydedildi.
Saldırıların, ABD yönetimindeki bazı yetkililerin öngördüğünden daha kapsamlı olduğuna işaret edilen haberde, İran’ın çatışmaya hazırlık düzeyinin beklenenden yüksek olabileceği değerlendirildi.
Haberde, İran'ın, saldırıların başladığı günden bu yana Orta Doğu'daki ABD ve müttefiklerine ait askeri hedeflere binlerce füze fırlattığı ve insansız hava aracı (İHA) gönderdiği belirtildi.
ABD’li yetkililerin saldırıların büyük kısmının önlendiğini belirttiği aktarılan haberde, bölgede bulunan en az 11 ABD askeri üs veya tesisinin zarar gördüğü, bunun bölgedeki tüm tesislerin neredeyse yarısına denk geldiği ifade edildi.
Haberde, 28 Şubat'ta İran’ın Suudi Arabistan’daki Prince Sultan Hava Üssü, Katar’daki El Udeyd Hava Üssü ve Kuveyt’teki Ali el-Salem Hava Üssü ile Camp Buehring Üssü’nü hedef aldığı vurgulandı.
İran tarafından vurulduğu tespit edilen askeri tesisler arasında Kuveyt’teki Ali el-Salem Hava Üssü, Camp Arifjan Üssü, Şuayba Limanı ve Camp Buehring Üssü’nün görüntüleri yer aldı.
Haberde, Bahreyn’deki ABD Donanması Beşinci Filosu Karargahı, Suudi Arabistan’daki Prince Sultan Hava Üssü, Katar’daki El Udeyd Hava Üssü, Irak’taki Erbil Üssü ve Ürdün’deki Muvaffaq Salti Üssü ile BAE’de Cebel Ali Limanı ve Al-Dhafra Hava Üssü’nden görüntülere de yer verildi.
Uydu görüntülerinin bazı tesislerde binalar ve iletişim altyapısında ciddi hasar oluştuğunu gösterdiği kaydedilen haberde, İran'ın 1 Mart'ta Kuveyt ve Suudi Arabistan'daki ABD üslerine yönelik misillemesinde 7 ABD askerinin öldüğü hatırlatıldı. Haberde, Pentagon'un Kongre'ye sunduğu bir değerlendirmeye göre 28 Şubat'ta Bahreyn'deki ABD Donanması Beşinci Filo Karargahı'na yönelik tek bir saldırının maliyetinin yaklaşık 200 milyon dolar olduğu aktarıldı. Haberde, İran'dan fırlatılan bazı füzelerin Türkiye'ye kadar ulaştığı öne sürüldü.
ABD'li üst düzey bir askeri yetkilinin 4 Mart'ta Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'ne doğru ilerleyen İran'a ait bir balistik füzenin NATO tarafından engellendiğini belirttiği aktarılan haberde, İran ordusunun söz konusu füzenin kendileri tarafından fırlatıldığı iddiasını reddettiği ifade edildi.
Hava savunma ve iletişim altyapısı hedef alındı
Haberde, İran'ın özellikle ABD ve müttefiklerinin bölgedeki hava savunma ve iletişim altyapısını hedef aldığı kaydedildi.
İran'ın özellikle radar ve iletişim sistemlerini hedef aldığı ifade edilen haberde, bu kapsamda Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) sistemi unsurlarının da saldırılardan etkilendiği öne sürüldü.
Haberde, Ürdün’deki Muwaffaq Salti Hava Üssü’nde çekilen uydu görüntülerinin, üssün güney kısmındaki hava savunma sensörlerinden birinde ciddi hasar oluştuğunu gösterdiği belirtildi. Söz konusu radar sisteminin maliyetinin yaklaşık 500 milyon dolar olabileceği ifade edildi.
Uydu görüntülerine göre Katar'daki uzun menzilli AN/FPS-132 radar sisteminin de hasar görmüş olabileceğine işaret edilen haberde, söz konusu radar sisteminin yaklaşık 1,1 milyar dolar maliyetle inşa edildiği ve 3 bin mil çapında erken uyarı kapsama alanı sağladığı aktarıldı.
ABD diplomatik temsilcilikleri de hedef alındı
Haberde, İran'ın askeri hedeflerin yanı sıra ABD'ye ait bazı diplomatik tesislere de saldırdığı öne sürüldü.
Dubai'deki ABD Konsolosluğu ile Kuveyt ve Suudi Arabistan'daki ABD büyükelçiliklerinin saldırılar nedeniyle geçici olarak kapatıldığı belirtilen haberde, söz konusu saldırılarda yaralı ya da ölü olmadığının altı çizildi.
Haberde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinin de roket saldırısına hedef olduğu ancak olayda can kaybı yaşanmadığı vurgulandı.
10:20 Kuzey Kore, ABD ve İsrail'in "saldırgan eylemlerini" şiddetle kınadı
Kuzey Kore, ABD ve İsrail'in "saldırgan eylemlerini" şiddetle kınayarak, İran halkının lider seçme hakkını ve tercihini saygıyla karşıladığını bildirdi.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pyongyang yönetiminin Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin tutumunu basın mensuplarına değerlendirdi.
Sözcü, "İran'a yasa dışı saldırılarla bölgesel barışı ve güvenlik temellerini yerle bir eden, dünya çapında istikrarsızlığı tırmandıran ABD ve İsrail'in saldırgan eylemlerini ciddi endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.
İran'da Mücteba Hamaney'in yeni lider seçilmesiyle ilgili olarak Sözcü, İran halkının lider seçme hakkını ve tercihini saygıyla karşıladıklarını belirtti.
Sözcü ayrıca, ilgili ülkenin "siyasi sistemini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden, içişlerine müdahil olan, sosyal sistemini devirme girişimini açıkça savunan her türlü tehdidin ve askeri eylemin" dünya çapında eleştiriyi hak ettiğini kaydetti.
10:35 Washington Post: Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD diplomatik tesisine İHA saldırısı düzenlendi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'ye ait bir diplomatik tesise insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiği iddia edildi.
The Washington Post (WP) gazetesinin ABD Dışişleri Bakanlığına ait iç uyarıya ve bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Bağdat Diplomatik Destek Merkezi İHA'larla hedef alındı.
İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan güvenlik yetkilisi, ABD'li diplomatlara lojistik destek sağlayan ve Bağdat Havalimanı ile Irak askeri üsleri yakınında bulunan tesise doğru 6 İHA fırlatıldığını, bunlardan 5’inin düşürüldüğünü, 1'inin ise tesise isabet ettiğini öne sürdü.
Yetkili, saldırıda can kaybı olup olmadığına dair bilgisi olmadığını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanlığının tesis personeline gönderdiği iç uyarıda ise İHA'nın bir gözetleme kulesinin yakınını vurduğu ve personelin "siper alma" talimatı aldığı aktarılırken, tesisteki personelin durumunun tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Haberde, söz konusu saldırının Irak’ta İslami Direniş isimli Şii milis grup tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Irak Savunma Bakanlığı, ülkedeki askeri üslerin yakınındaki saldırılara tepki gösterirken, zarar gören ABD tesisine ilişkin doğrudan bir açıklama yapmamıştı. ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla eş zamanlı Irak'ta da zaman zaman ABD askeri üslerini hedef alan İHA saldırıları yaşanıyor.
10:05 ABD Kongre üyelerinden İran’a saldırıların "hedefi, maliyeti ve olası sonuçlarına" eleştiri
ABD'de Kongre üyeleri, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili Kongre'de gizli oturumda verilen brifing sonrası operasyonların hedefi, maliyeti ve olası sonuçlarına ilişkin eleştirilerde bulundu.
Demokrat Senatör Chris Murphy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "tutarsız ve eksik" olarak tanımladı.
Murphy, "Bugün İran savaşı hakkında 2 saatlik bilgilendirme toplantısındaydım. Tüm bilgilendirme toplantıları kapalı çünkü Trump bu savaşı kamuoyu önünde savunamıyor." ifadelerini kullandı.
ABD'nin asıl hedefinin "İran'ın nükleer silah programını yok etmeyi içermediğini" belirten Murphy, hava saldırılarının İran'ın nükleer kapasitesini yok edemeyeceğini bildiklerini vurguladı.
Murphy, "İkinci olarak, 'rejim değişikliği'nin de listede olmadığını doğruladılar. Yani, vergi mükelleflerinin yüz milyarlarca dolarını harcayacaklar, bir sürü Amerikalının ölümüne neden olacaklar ve muhtemelen daha da Amerikan karşıtı bir rejim iktidarda kalacak." değerlendirmesinde bulundu.
Demokrat Senatör Elizabeth Warren ise savaşın mali yüküne dikkati çekerek, hükümetin askeri harekat için büyük miktarlarda para harcamaya istekli göründüğünü söyledi.
Warren, "Açık olan tek şey, sağlık hizmetlerini kaybeden 15 milyon Amerikalı için para yokken, İran'ı bombalamak için günde bir milyar dolar harcanıyor." dedi.
Cumhuriyetçi kanat da operasyonlara karşı sorgulayıcı yaklaşım sergiliyor
"The Benny Show" programına konuk olan Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, İran'da rejim değişikliğini savunmadığını iddia ettiği ABD Başkanı Donald Trump'ı savunmaya devam edeceğini belirtti.
Paul, "Bize İran'ın ezilen halkını özgürleştireceğimiz söyleniyor. Onların özgürlüğe kavuşmasını umuyorum ve diliyorum ancak dış politikamız ezilen insanları özgürleştirmek olursa, savaşlar asla bitmez." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Nancy Mace de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "South Carolina'nın evlatlarını İran'la savaşa göndermek istemiyorum." ifadelerini kullandı.
Demokratlardan Trump'a mektup
The Hill'in haberine göre, Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ve Senatörler Jack Reed ile Jeanne Shaheen, Trump'a mektup yazarak, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran'daki savaşın amaçları hakkında yeminli ifade vermelerini talep etti.
Mektupta, "Başlangıçta İran halkını ayaklanmaya ve rejimi devirmeye teşvik ettiniz. Ardından yönetiminiz hedeflerini İran askeri tesislerine yönelik saldırılarla sınırlı olarak tanımladı. Daha sonra, inanılmaz bir şekilde, Venezuela modeline benzer, uyumlu bir rejim figürü atanmasını istediniz. En son olarak, amacın 'koşulsuz teslimiyet' olduğunu iddia ettiniz ve 'muhtemelen' ABD kara kuvvetlerini İran'a göndermeyi önerdiniz." ifadelerine yer verildi.
Söz konusu hedeflerin sürekli değiştiği, bunun da "net bir planın olmadığını kanıtlar nitelik taşıdığı" öne sürülen mektupta, "Dahası, bu durum, tarihe bakıldığında, muhtemelen daha fazla ABD kaybına ve vergi mükellefleri için artan maliyetlere yol açacak olan görev kapsamının genişlemesi riskini artırıyor." değerlendirmesi yapıldı.
09:28 Hürmüz Boğazı'nda bir konteyner gemisinin "bilinmeyen" bir cisimden hasar gördüğü bildirildi
İran'ın ABD-İsrail'in saldırılarıyla bağlantılı ülkelerin gemilerine geçişlerini kapattığı Hürmüz Boğazı'nda bir konteyner gemisinin "bilinmeyen" bir cisimden hasar gördüğü ve gemide yangın çıktığı bildirildi.
İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), açıklamasına göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ras el-Hayme kentinin 25 deniz mili kuzeybatısında bir kargo gemisine bilinmeyen bir cisim isabet etti ve gemide yangın çıktı.
Geminin kaptanının, geminin "bilinmeyen bir cisimden hasar gördüğünü ancak mürettebatta can kaybı ya da yaralanma olmadığını" bildirdiği ifade edildi.
Konteyner gemisindeki hasarın boyutunun incelendiği aktarıldı.
İran, ABD-İsrail'in ülkeye saldırıları sonrasında Hürmüz Boğazı'nı saldırılarla bağlantılı ülkelerin gemilerine kapatmıştı.
09:09 İran, bölgedeki ABD üslerine 2 tonluk savaş başlığı taşıyan Hürremşehr füzesi ateşlediğini duyurdu
İran, bölgedeki ABD üslerine 2 tonluk savaş başlığı taşıyan gelişmiş Hürremşehr füzelerini ateşlediğini bildirdi.
İran ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Sadık Vaad 4 Operasyonu'nun 37. dalgası kapsamında, bölgedeki ABD terörist ordusunun üslerine doğru 2 tonluk savaş başlığı taşıyan yeni Hürremşehr füzelerinin ateşlenmesi devam ediyor." denildi.
Füzenin ateşlendiği görüntüler de yayınlandı.
İran ABD-İsrail'e ait iki İHA daha düşürdüğünü açıkladı
İran, Kirman eyaleti semalarında dün geceden bu yana biri Hermes tipi İsrail ve ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
Devlet televizyonuna göre, İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetlerinin savunma sistemleri tarafından dün gece ABD-İsrail'e ait iki İHA düşürüldü.
İHA'lardan birinin İsrail'e ait gelişmiş Hermes tipi İHA olduğu bilgisi verildi.
İran Silahlı Kuvvetleri, bugüne kadar aralarında Hermes, Heron, Orbiter, MQ9 modellerinin de bulunduğu ABD-İsrail'e ait 104 insansız hava aracının ülkenin savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurmuştu.
08:57 İran ABD-İsrail'e ait iki İHA daha düşürdüğünü açıkladı
İran, Kirman eyaleti semalarında dün geceden bu yana biri Hermes tipi İsrail ve ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
Devlet televizyonuna göre, İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetlerinin savunma sistemleri tarafından dün gece ABD-İsrail'e ait iki İHA düşürüldü.
İHA'lardan birinin İsrail'e ait gelişmiş Hermes tipi İHA olduğu bilgisi verildi.
İran Silahlı Kuvvetleri, bugüne kadar aralarında Hermes, Heron, Orbiter, MQ9 modellerinin de bulunduğu ABD-İsrail'e ait 104 insansız hava aracının ülkenin savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurmuştu.
04:20 Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE, İran'dan düzenlenen saldırıların engellendiğini duyurdu
Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), insansız hava araçları ve balistik füzelerle düzenlenen saldırıların hava savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı.
Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'na doğru ilerleyen iki insansız hava aracı (İHA) düşürülerek imha edildi.
BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da, İran'dan ülkeye yönelik fırlatılan balistik füzelere karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.
Açıklamada, BAE topraklarının korunmasını ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için tüm tehditlerle başa çıkmaya tam olarak hazır olunduğuna işaret edildi.
Öte yandan, Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada ise saldırı nedeniyle sirenlerin çalmaya başladığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların sakin kalarak en yakın güvenli yere gitmeleri uyarısında bulunuldu.
03:00 ABD Başkanı Trump'ın, İsrail'den İran petrol tesislerini hedef almamasını istediği iddia edildi
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'den İran'ın petrol tesislerini daha fazla hedef almaması talebinde bulunduğu öne sürüldü.
İsrail Kanal-12 televizyonunun adını açıklamadığı bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, şu ifadelere yer verildi:
"Trump yönetimi, 9 Mart Pazartesi günü İsrail'den İran'ın enerji tesislerini ve özellikle de petrol tesislerini daha fazla hedef almaması talebinde bulundu."
Kanal-12 televizyonu 7 Mart Cumartesi günü, İsrail ordusunun, İran'ın başkenti Tahran'da yakıt depolarını ve petrol tesislerini bombaladığını aktarmıştı.
İsrail devlet televizyonu KAN da İsrail savaş uçaklarının, Tahran'daki petrol tanklarına ve rafineri tesislerine ilk kez saldırdığını bildirmişti.
01:00 "Piyasalar tarihin en büyük açığı ve uçurumu ile karşı karşıya"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’li yetkililerin “sahte haberler yayarak piyasaları manipüle ettiğini”, bunun onları saldırıların “ekonomik etkilerinden kurtaramayacağını” söyledi.
Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformunda yayımladığı paylaşımda, ABD-İsrail’in saldırılarının ekonomik etkilerine ilişkin açıklamada bulundu.
ABD’li yetkililerin “sahte haberler yayarak piyasaları manipüle ettiğini” ifade eden Erakçi, "Bu durum, onları, Amerikan halkına dayattıkları enflasyonist tsunamiden kurtaramayacak." ifadelerini kullandı.
Erakçi, piyasaların "tarihin en büyük açığı ve uçurumu ile karşı karşıya” olduğunu dile getirerek, “Bu kriz, 1973’teki Arap petrol ambargosundan, 1979’daki İran İslam Devrimi'nden ve 1990’daki Irak’ın Kuveyt işgalinin toplamından da daha büyük.” değerlendirmesinde bulundu.
"İran'ın ABD'ye veya ABD güçlerine önleyici bir saldırı ya da önleyici bir darbe düzenleme niyetinde olduğu iddiası apaçık bir yalandır." ifadesini kullanan Erakçi, mesajını şöyle sürdürdü:
"Bu yalanın tek amacı, İsrail tarafından tasarlanan ve sıradan Amerikalıların parası ile finanse edilen ve tehlikeli bir maceracılık olan “büyük hata operasyonunu” haklı çıkarmaktır."
00:05 Axios: ABD, İsrail'den İran'ın enerji altyapısına yönelik başka saldırı düzenlememesini istedi
ABD yönetiminin, İran'a yönelik saldırıları birlikte düzenlediği İsrail'den ülkedeki enerji altyapısına ve petrol depolama alanlarına yönelik başka saldırılar düzenlememesini istediği iddia edildi.
Axios haber platformunun haberinde, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana saldırılar düzenlediği İran'da enerji altyapısına yönelik saldırılar ele alındı. Haber platformuna konuşan İsrailli bir yetkili, ABD yönetiminin, İran'daki enerji altyapısının ve petrol depolama alanlarının tekrar hedef alınmaması konusunda İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e mesaj ilettiğini aktardı.
Bir başka İsrailli yetkili de "ABD, ileride İran'daki petrol tesislerine yönelik herhangi bir saldırı öncesinde onları bilgilendirmemizi istedi." dedi. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, ABD yönetiminin bu kararında, bu tür saldırıların "İran halkına zarar vermesinin", çatışmaların bitmesinin ardından İran'daki petrol sektörüyle işbirliği hedeflenmesinin ve Körfez ülkelerindeki benzer hedeflere misilleme ihtimalinin etkili olduğunu söyledi.
Kimliği açıklanmayan kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın enerji ve petrol altyapısına yönelik saldırıları "kıyamet senaryosu" olarak değerlendirdiğini ancak İran'ın Körfez ülkelerindeki petrol tesislerine saldırması halinde başvurulacak bir seçenek olarak gördüğünü ifade etti.
İsrail, İran'ın başkenti Tahran'daki rafineri ve petrol depolama alanlarını hedef almış, İran da buna karşılık Hayfa Rafinerisi'ne saldırı düzenlediğini duyurmuştu.
Axios'un 8 Mart'taki haberinde, ABD yönetiminin, İsrail'in İran'daki petrol depolarına düzenlediği hava saldırılarının kapsamından rahatsızlık duyduğu iddia edilmişti.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'in ülkedeki "altyapıya saldırı başlatması" durumunda, kendilerinin de bölgedeki "altyapıları hedef alacağını" söylemişti.