Takvim belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme tarihini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda emeklileri yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini bayram öncesi hesaplara yatıyoruz. Bu ayki emekli maaş ödemelerini öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sağduyuyu ve soğukkanlılığı elden bırakmayacağız"

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, İran'a saldırılar devam ederken aralarında kimi eski İsrail'li yöneticilerin Türkiye ile ilgili çeşitli iddialarda bulunduğunu belirterek, şu açıklamaları yaptı:

"Akıllarınca liste yapan bu aklı evvellere şunu açık açık söylemek isterim. Düğmeye basılmışçasına eş zamanlı olarak uluslararası medyaya servis edilen bu hezeyanların amacını ve hedefini biz çok iyi biliyoruz. Türkiye düşmanı lobiler tarafından, sistemli şekilde yürütülen kampanyaların ardındaki asıl niyetinde gayet farkındayız. Allah'ın izniyle biz bu toprağa ve bu oyuna kesinlikle düşmeyeceğiz. Sağduyuyu ve soğukkanlılığı elden bırakmayacağız. Türkiye ülkelerden bir ülke değildir. Bu millet sıradan bir millet değildir.

Türkiye'nin ve Türk milletinin karakterini tanımak isteyenler Kıbrıs'a baksın, istiklal harbimize baksın, Çanakkale zaferimize baksın. En son 15 Temmuz'da sadece içimizdeki hainleri değil onların ipini tutanları da milletin gücüyle milletin azmiyle rezil rüsva edip bozguna uğrattık. Bu millet mahremine uzanacak eli geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da çelik gibi iradesi ve cesaretiyle kıracak güçtedir, azimdedir, kudret ve kuvvettedir."

"Türkiye'de internette geçirilen günlük ortalama süre 7 saat 13 dakika"

Dijitalleşmeyle ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, konuyla ilgili veriler de paylaştı. Erdoğan, Türkiye’de 4 saat 4 dakikası cep telefonlarından olmak üzere internette geçirilen günlük ortalama süre 7 saat 13 dakika olduğu, sosyal medyada harcanan haftalık sürenin ise 25 saat 4 dakika olduğunu belirtti:

"TÜİK'in araştırmasına katılan 6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 66,1’i aktif olarak sosyal medya kullanıyordu. Keza bu çocukların yüzde 32, 6’sı her yarım saatte bir cep telefonunu kontrol ediyor. Yüzde 74’ü ise en az bir dijital oyun oynuyor. Bu evlatlarımıza ekran başında geçirdikleri sürenin kendileri için hangi durumlara yol açtığı sorulduğunda yüzde 34,4’ü daha az kitap okuduğunu yüzde 33,3’ü daha az ders çalıştığını yüzde 25,5’i ailesiyle daha az zaman geçirdiğini, yüzde 18,6’sı arkadaşlarıyla daha az yüz yüze görüştüğünü, yüzde 17,2’si ise daha az uyuduğunu belirtiyor.

Değerli arkadaşlar, çocuklarımızın şiddet, müstehcenlik, zorbalık ve istismar gibi içeriklere bu kadar kolay bir şekilde ulaşabilmesi kabul edilemez. Bizim amacımız çocuklarımızı dijital dünyadan koparmak değildir. Tam tersine onları tehlikelerle dolu bu dünyada güvenli, bilinçli ve güçlü bireyler olarak var edebilmektir. Devletin, toplumun ve ailenin görevi de esasen budur."

Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi

Dijital dünyada çocukları korumayı amaçlayan, çocuğun üstün yararını esas alan önleyici ve koruyucu bir anlayışla hazırladıkları yasa teklifinin ise TBMM’ye sunulduğunu hatırlatan Erdoğan, "Düzenlemeyle sosyal medya platformlarına gerçek ve güvenilir yaş doğrulama mekanizmalarını uygulama zorunluluğu getirmeyi hedefliyoruz. Siyasi parti ayrımı olmaksızın hepimizi ilgilendiren çok daha önemlisi geleceğimiz olan evlatlarımızı ilgilendiren bu teklifin Meclisimizin değerli katkıları ve önerileriyle yasalaşacağına inanıyorum" dedi.

"Bu ayki emekli maaş ödemelerini öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, emeklilerin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi yine bayram öncesinde hesaplara yatıracaklarını kaydetti. Erdoğan "Ayrıca emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.