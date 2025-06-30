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AÖL sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav tarihi belli oldu. Sınava katılacak öğrencilerin merakla beklediği sınav yerleri ve giriş belgeleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim sistemi üzerinden erişime açılacak. Peki AÖL sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri

30 Haziran 2025 | 16:38
AÖL sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav takvimine göre, 30 Nisan'da başlayan AÖL kayıtları sona erdi. Kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, şimdi gözler 3. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavlarında.

AÖL sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihleri 

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarının tarih ve saatleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğrencilerin merakla beklediği sınavlar, iki gün sürecek ve üç oturum halinde gerçekleştirilecek.

Sınav Takvimi:

1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak.

2. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 14.00'te başlayacak.

3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü, Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak.

AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına katılacak öğrencilerin merakla beklediği sınav giriş yerleri ve belgeleri henüz açıklanmadı. Ancak adaylar, 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren belgelerine erişebilecek.

Öğrenciler, sınav giriş belgelerini öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aşağıdaki adreslerden alabilecekler:

Açık Öğretim Ortaokulu'nda kayıtlı öğrenciler: https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nde kayıtlı öğrenciler: https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

Sınav Oturumları ve Süreleri

Sınavlar, Açık Öğretim Ortaokulu için 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri için ise 3 (üç) oturum halinde gerçekleştirilecek. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecek. 

AÖL 3. Dönem Sınav Soruları ve Cevap Anahtarları 23 Temmuz'da Yayımlanacak

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem yazılı sınavında sorulan sorular ve cevap anahtarları için tarih belli oldu. Öğrencilerin merakla beklediği sorular ve yanıtları, 23 Temmuz 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitelerinden erişime açılacak.

Adaylar, sınav soruları ve cevap anahtarlarına http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adresleri üzerinden ulaşabilecekler.

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Fenerbahçe bedelli tarihi belli oldu
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