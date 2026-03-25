AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi

AÖL 2. Dönem Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

MEB tarafından yayımlanan resmi sınav kılavuzuna göre, 2. dönem sınav sonuçları 22 Nisan 2026 Çarşamba günü erişime açılacak.

Sınav değerlendirme süreci devam ederken, 18 Mart itibarıyla yayımlanan cevap anahtarları üzerinden adaylar kendi puan hesaplamalarını yapmaya başladılar. Resmi sonuçların açıklanmasıyla birlikte mezuniyet durumları ve kredi bilgileri de sisteme yansıtılacak.