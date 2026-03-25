AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi

14-15 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Kurumları (AÖL, AÖO vb.) yazılı sınavların ardından sonuç heyecanı başlıyor.
AÖL 2. Dönem Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
MEB tarafından yayımlanan resmi sınav kılavuzuna göre, 2. dönem sınav sonuçları 22 Nisan 2026 Çarşamba günü erişime açılacak.
Sınav değerlendirme süreci devam ederken, 18 Mart itibarıyla yayımlanan cevap anahtarları üzerinden adaylar kendi puan hesaplamalarını yapmaya başladılar. Resmi sonuçların açıklanmasıyla birlikte mezuniyet durumları ve kredi bilgileri de sisteme yansıtılacak.
Sonuçlar Nasıl Sorgulanır?
Adaylar, sonuçlarını herhangi bir belgeye ihtiyaç duymadan dijital platformlar üzerinden öğrenebilecekler:
Resmi Web Sitesi: aolweb.meb.gov.tr adresinden.
Giriş Bilgileri: T.C. Kimlik numarası (veya öğrenci numarası) ve şifre ile sisteme giriş yaparak "Sınav Sonuçları" sekmesinden puanlarınızı görüntüleyebilirsiniz.
Mobil Uygulama: "Açık Öğretim Liseleri" mobil uygulaması üzerinden anlık bildirimle sonuçlara ulaşabilirsiniz.
Sınav Sonrası Kritik Takvim
dönem sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için bir sonraki aşama 3. dönem kayıt yenileme süreci olacak:
3. Dönem Kayıtları: Nisan ayının son haftası veya Mayıs ayının başında başlaması bekleniyor.
Kimler Girebilir? 3. dönem sınavlarına genellikle sınavın yapıldığı tarihte 18 yaşından gün almış (genellikle Temmuz ayı baz alınır) olan öğrenciler katılabilmektedir.
İtiraz Süreci
Sınav sonuçları açıklandıktan sonra, sonuçlarda maddi hata olduğunu düşünen adaylar, sonuçların ilanını takip eden 5 takvim günü içerisinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne itirazda bulunabilirler.