2024-2025 ATA AÖF Bahar dönemi vize sınavları 5-6 Nisan 2025 tarihlerinde, üç oturumda gerçekleşti. ATA AÖF sınav sonuçları, öğrenciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF vize sonuçları henüz açıklanmadı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav sonuçları değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde erişime açılacak. Sonuçların en geç 20 Nisan'a kadar belli olması bekleniyor.

ATA AÖF SINAV SONUCU ÖĞRENME EKRANI

ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak görüntülenebilecek. Adaylar puan bilgisini T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile öğrenebilecek.

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ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

ATA AÖF'te bir dersten başarılı sayılmak için en az "CC" harf notu almak gerekiyor. "AA, BA, BB, CB ve CC" notları öğrencinin dersi geçtiğini gösterirken, "FF" harf notu o dersten kalındığı anlamına geliyor. Notlar, dönem içi başarı (vize) ve dönem sonu sınavlarının (final) birlikte değerlendirilmesiyle oluşuyor. Bu nedenle vize notu, genel başarı puanında önemli bir belirleyici oluyor.

2024-2025 ATA AÖF SINAV TAKVİMİ