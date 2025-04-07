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  • ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? 2024-2025 ATA AÖF sınav sonuçları öğrenme ekranı

ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? 2024-2025 ATA AÖF sınav sonuçları öğrenme ekranı

Bahar dönemi vize sınavlarına katılan öğrenciler, ATA AÖF vize sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş içinde. Peki 2024-2025 ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF vize sonuçları nasıl öğrenilir? İşte yanıtı...

07 Nisan 2025 | 12:24
Son Güncellenme: 07 Nisan 2025 | 15:22
ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? 2024-2025 ATA AÖF sınav sonuçları öğrenme ekranı

2024-2025 ATA AÖF Bahar dönemi vize sınavları 5-6 Nisan 2025 tarihlerinde, üç oturumda gerçekleşti. ATA AÖF sınav sonuçları, öğrenciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF vize sonuçları henüz açıklanmadı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav sonuçları değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde erişime açılacak. Sonuçların en geç 20 Nisan'a kadar belli olması bekleniyor.

ATA AÖF SINAV SONUCU ÖĞRENME EKRANI

ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak görüntülenebilecek. Adaylar puan bilgisini T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile öğrenebilecek.

ATA AÖF BİLGİ SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

ATA AÖF'te bir dersten başarılı sayılmak için en az "CC" harf notu almak gerekiyor. "AA, BA, BB, CB ve CC" notları öğrencinin dersi geçtiğini gösterirken, "FF" harf notu o dersten kalındığı anlamına geliyor. Notlar, dönem içi başarı (vize) ve dönem sonu sınavlarının (final) birlikte değerlendirilmesiyle oluşuyor. Bu nedenle vize notu, genel başarı puanında önemli bir belirleyici oluyor.

2024-2025 ATA AÖF SINAV TAKVİMİ  

  • Yarıyıl Sonu (Final) sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran 2025
  • Bütünleme Sınavı 5-6 Temmuz 2025
  • Mezuniyete Üç Ders Sınavı 10 Ağustos 2025
0
  • ALTIN GRAM - TL 3707,48 -0,08%
  • ALTIN ONS 3034,08 -0,11%
  • BIST 100 9361,2 -0,2%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,69 1,75%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,41893 -0,28987%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 86,35 1,9754%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,0006 0,0129%
  • EURO/DOLAR 1,0959 -0,0087%
  • EURO/TURK LIRASI 41,647 0,0913%
  • STERLIN/DOLAR 1,2825 -0,0818%
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Borsada bu hafta genel kurulu olan 28 şirket
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Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Trump'a göre piyasalar patlayacak, borsa patlayacak
Borsada 3 hissede tedbir kararı (3 Nisan)
Koç Holding'de temettü rakamı kesinleşti
Galata Wind Enerji'de temettü rakamı değişti
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