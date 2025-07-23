ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman? Atatürk Üniversitesi 2025 ATA AÖF üç ders sınav başvuru

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF), öğrencilerin merakla beklediği "Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı için Bilgilendirme" duyurusunu yayımladı. Bu duyuruyla birlikte, özellikle mezuniyete bir veya üç dersi kalan öğrencilerin heyecanla beklediği ATA AÖF Üç Ders Sınavı'nın ne zaman yapılacağı da netlik kazandı.

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından yayımlanan duyuruya göre, mezuniyete bir veya üç dersi kalan öğrencilerin merakla beklediği Mezuniyet Üç Ders Sınavı, 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 09:30’da tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

Sınava gelirken yanınızda geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) ve sınav giriş belgesi bulundurmak zorunludur.

Öğrencilerin sınav öncesinde ATA AÖF'ün resmi web sitesindeki duyuruyu detaylı olarak incelemeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları önem taşımaktadır.

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER KATILACAK?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF), öğrencilerin Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı'na katılım koşullarıyla ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundu. Yapılan duyuruya göre, bir öğrenci hem Mezuniyet Üç Ders Sınavı'na hem de Yaz Okulu'na aynı anda katılamaz.

Mezuniyet Üç Ders Sınavı Hakkı ve Yaz Okulu Seçeneği

Mezuniyet Üç Ders Sınavı hakkı bulunan bir öğrenci, eğer isterse ve kayıt yapması durumunda Yaz Okulu'na katılım sağlayabilir. Ancak bu durumda, Mezuniyet Üç Ders Sınavı'na girme hakkını kaybeder.

Mezuniyet Üç Ders Sınavı'na kimler katılabilir?

Mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrenciler.

Bu dersleri 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında alıp başarısız olmuş (FF harf notlu) öğrenciler.

Öğrenciler, Yaz Okulu'nda en fazla toplam 5 adet ders alabilirler. Ders seçimi yaparken dikkat edilmesi gerekenler ise şunlardır:

Öncelik alt yarıyıl derslerinde olmalı.

Daha önce alınıp başarısız olunan (FF harf notlu) dersler ve/veya ilk defa alınacak dersler seçilebilir.

Seçilecek dersler, sadece yaz okulunda olmak üzere, takip eden üst yarıyıllardan (güz ya da bahar) seçilebilir.

Uygulama Dersleri için Özel Durum:

Müfredat programlarında yer alan uygulama dersleri, sadece güz ya da bahar yarıyılı içerisinde alınmış ve ara sınav (vize) notu oluşmuş ancak bu dersten başarısız olunmuş ise Yaz Okulu'nda alınabilir.

Yarıyıl içerisinde hiç alınmamış olan uygulama dersleri Yaz Okulu'nda alınamaz.

Öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları adına bu kurallara dikkat etmeleri ve tercihlerini buna göre yapmaları büyük önem taşımaktadır. Tüm detaylar için ATA AÖF'ün resmi web sitesindeki duyuruyu incelemeniz tavsiye edilir.