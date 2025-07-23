AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEf harf notları belli oldu mu?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için bahar dönemi sınav sürecinde sona yaklaşıldı. 2024-2025 eğitim yılı bahar dönemi bütünleme sınavları, alınan kararla 19-20 Temmuz tarihlerine ertelenmişti. Üç oturumda gerçekleştirilen sınavlara binlerce AUZEF öğrencisi katılım sağladı. Sınav maratonunu geride bırakan öğrenciler, şimdi gözlerini sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Sonuçların önümüzdeki günlerde AUZEF’in resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

AUZEF HARF NOTU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF harf notları henüz açıklanmadı. Ancak fakülteden yapılan açıklamada bitirme sınav (final) sonucuna ait harf notları en geç 10 gün içerisinde tarihinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacağı belirtildi.

AUZEF harf notları aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacak.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sonuçları ile ilgili açıklama gelmedi. Ancak AUZEF harf notlarının 10 gün içerisinde açıklanacağı duyuruldu. Bu bilgiye göre bütünleme sonuçları en geç 30 Temmuz 2025 tarihine kadar erişime açılacak.

AUZEF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AUZEF sonuçları açıklandığında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/auth/login adresinden sorgulanabilecek.

Açıköğretim programlarında dört yanlış cevap, bir doğru cevabı ekilerken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmaz.

AUZEF HARF NOTU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) not sistemi, öğrencilerin ders başarılarını değerlendirmek için harf notlarını ve bunlara karşılık gelen katsayıları kullanır. Bu sistem, ders geçme ve mezuniyet koşullarının belirlenmesinde önemli rol oynar.

AUZEF Harf Notları ve Anlamları

AUZEF'te kullanılan başlıca harf notları ve anlamları şunlardır:

AA (Mükemmel): 84-100 puan arası. Dersten doğrudan başarılı olunduğunu gösterir.

BA (Çok İyi): 77-83 puan arası. Dersten doğrudan başarılı olunduğunu gösterir.

BB (İyi): 66-70 puan arası. Dersten doğrudan başarılı olunduğunu gösterir.

CB (Orta): 56-60 puan arası. Dersten doğrudan başarılı olunduğunu gösterir.

CC (Geçer): 50-55 puan arası. Dersten doğrudan başarılı olunduğunu gösterir.

DC (Koşullu Geçer): 45-49 puan arası. Bu notla dersi koşullu olarak başarmış sayılırsınız. Mezuniyette başarılı kabul edilebilmesi için Ağırlıklı Genel Not Ortalamanızın (AGNO) en az 2.00 olması gerekir.

DD (Koşullu Geçer): 33-39 puan arası. Bu notla dersi koşullu olarak başarmış sayılırsınız. Mezuniyette başarılı kabul edilebilmesi için AGNO'nuzun en az 2.00 olması gerekir.

FD (Başarısız/Devamsız): Devamsızlık nedeniyle başarısız olunduğunu gösterir.

FF (Başarısız): 0-32 puan arası. Bu not dersten başarısız olunduğunu gösterir ve dersin tekrar alınması gerekir.