Aydın Fen Lisesi, Türkiye birincisi oldu

Öğrencilerde araştırma ruhunu geliştirmek ve kutup bilimleri konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen 2204C Kutup Araştırmaları Proje Yarışması’nda Türkiye finalini kazanan projeler belli oldu.

Aydın Fen Lisesi öğrencileri Efe Ağlamazlar ve Selçuk Emre Çolak ile coğrafya öğretmeni Emine Tiriç danışmanlığında geliştirdiği "Katabatik Rüzgarlara Dayanıklı Rüzgar Türbini" isimli araştırma projesi ise Türkiye finallerindeki performansıyla Aydın'ı gururlandırdı. ASELSAN-CZR takımı, "Katabatik Rüzgarlara Dayanıklı Rüzgar Türbini" tasarımı projesiyle, 2204C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Final Yarışması Fiziki Bilimler alanında Türkiye birincisi oldu. Aydın Fen Lisesi'nin başarılı projesi ayrıca TEKNOFEST 2025 sergisine davet edildi.

17-21 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST 2025'te öğrencilere ödülleri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilecek.

Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan; "ASELSAN-CZR takımımızın 2204C Final Yarışması’nda elde ettiği Türkiye birinciliği, azim, emek ve nitelikli rehberliğin somut bir göstergesidir.

Başta öğrencilerimiz Efe Ağlamazlar ve Selçuk Emre Çolak olmak üzere, proje danışmanlığıyla bu başarıya yön veren Emine Tiriç öğretmenimizi ve katkı sağlayan tüm paydaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. TEKNOFEST’te de aynı başarı ivmesiyle bizleri temsil edeceklerine olan inancım tam" dedi.