BİLSEM sonuçları 2025 açıklandı mı 2025? MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları sorgulama ekranı

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme uygulama sınavları 27 Haziran 2025 tarihinde tamamlandı.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan resmi takvime göre, BİLSEM sonuçları 4 Temmuz 2025 Cuma (bugün) günü meb.gov.tr üzerinden erişime açtı.

BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

BİLSEM 2024-2025 sonuçlarını aday öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapabilecek. MEB’in https://meb.gov.tr adresinde veya e-Okul platformunda yer alan sonuç sorgulama ekranı aracılığıyla, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi kullanılarak bireysel değerlendirme sonuçlarına kolayca ulaşılabilecek.

BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

BİLSEM SONUÇ İTİRAZ TARİHLERİ

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler, 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü başlayıp 11 Temmuz 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar başvurularını yapabilecekler.

BİLSEM 2025 KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ise 28 Temmuz 2025 Pazartesi ile 29 Ağustos 2025 Cuma tarihleri arasında tamamlanacak.

Bu tarihler, öğrencilerin ve velilerin süreçle ilgili planlamalarını yapmaları açısından büyük önem taşımaktadır.