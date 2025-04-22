Bursluluk (İOKBS-2025) sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Sınav yerlerinin açıklanmasının ardından, öğrenciler büyük bir merakla "İOKBS 2025 Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte, merak edilen bu sorunun cevabı ve sınavla ilgili diğer detaylar:
İOKBS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
2025 İOKBS sınav giriş bilgileri, geçtiğimiz günlerde adayların erişimine sunuldu. Öğrenciler, sınav giriş belgelerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğrenci Bilgi Sistemi olan e-Devlet üzerinden giriş yaparak ulaşabilir ve sınav yerlerini öğrenebilirler.
İOKBS GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN
İOKBS 2025 Sınav Tarihi (MEB Açıklaması)
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 27 Nisan 2025 saat 10.00’da gerçekleştirilecektir. Sınava katılacak tüm öğrencilerin belirtilen tarih ve saatte sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
ÖSYM İOKBS İÇİN SIKÇA SORULAN SORULARI YANITLADI
İOKBS başvuru tarihi ne zamandır?
10 Şubat 2025 - 3 Mart 2025 tarihleri arasındadır.
İOKBS ne zaman yapılacaktır? Sınav sonuçları ne zaman ilan edilecektir?
27 Nisan 2025 pazar günü, Türkiye saati ile saat 10.00’da sınav merkezlerinde tek oturum
şeklinde gerçekleştirilecektir.
Sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet
adresinden ilan edilecektir.
İOKBS’nin soru sayısı ve süresi ne kadardır?
Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dört seçenekli 80 soru sorulacak ve sınav süresi 100 dakikadır
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında ne getirmelidirler?
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus
cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan
KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı, ayrıca öğrenciler,
nüfus müdürlüklerince verilen barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi ile sınava
alınabilecektir.) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan
silgi bulunduracaktır.
İOKBS başvuru şartları nelerdir?
Başvuru Şartları;
- Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak
- Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak
- İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası
almamış olmak.
- Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde
bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul
pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun
bulunmak.
Ailenin 2024 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2025
mali yılı için tespit edilen 195.000,00 (yüz doksan beş bin) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile
gelirinin tespitinde ailenin 2024 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
Gelir beyannamesi nasıl hesaplanacaktır?
Serbest meslek sahibi ise vergi dairesinin adı, adresi ve hesap numarası ile belirtilen basit veya
gerçek usulde vergiye bağlı olan mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını
gösteren belge dikkate alınarak hesaplanacaktır.
Ücretli veya maaşlı çalışıyor ise muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan
alınacak aylar itibarıyla bir önceki yıla ait toplam gelirini gösteren belge dikkate alınarak
hesaplanacaktır.