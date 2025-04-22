Bursluluk (İOKBS-2025) sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Sınav yerlerinin açıklanmasının ardından, öğrenciler büyük bir merakla "İOKBS 2025 Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte, merak edilen bu sorunun cevabı ve sınavla ilgili diğer detaylar:

İOKBS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2025 İOKBS sınav giriş bilgileri, geçtiğimiz günlerde adayların erişimine sunuldu. Öğrenciler, sınav giriş belgelerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğrenci Bilgi Sistemi olan e-Devlet üzerinden giriş yaparak ulaşabilir ve sınav yerlerini öğrenebilirler.

İOKBS GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

İOKBS 2025 Sınav Tarihi (MEB Açıklaması)

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 27 Nisan 2025 saat 10.00’da gerçekleştirilecektir. Sınava katılacak tüm öğrencilerin belirtilen tarih ve saatte sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

ÖSYM İOKBS İÇİN SIKÇA SORULAN SORULARI YANITLADI

İOKBS başvuru tarihi ne zamandır?



10 Şubat 2025 - 3 Mart 2025 tarihleri arasındadır.

İOKBS ne zaman yapılacaktır? Sınav sonuçları ne zaman ilan edilecektir?

27 Nisan 2025 pazar günü, Türkiye saati ile saat 10.00’da sınav merkezlerinde tek oturum

şeklinde gerçekleştirilecektir.

Sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet

adresinden ilan edilecektir.

İOKBS’nin soru sayısı ve süresi ne kadardır?

Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dört seçenekli 80 soru sorulacak ve sınav süresi 100 dakikadır

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında ne getirmelidirler?

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus

cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan

KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı, ayrıca öğrenciler,

nüfus müdürlüklerince verilen barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi ile sınava

alınabilecektir.) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan

silgi bulunduracaktır.

İOKBS başvuru şartları nelerdir?

Başvuru Şartları;



- Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak



- Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak



- Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak



- İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası

almamış olmak.



- Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde

bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul

pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun

bulunmak.



Ailenin 2024 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2025

mali yılı için tespit edilen 195.000,00 (yüz doksan beş bin) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile

gelirinin tespitinde ailenin 2024 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Gelir beyannamesi nasıl hesaplanacaktır?

Serbest meslek sahibi ise vergi dairesinin adı, adresi ve hesap numarası ile belirtilen basit veya

gerçek usulde vergiye bağlı olan mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını

gösteren belge dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Ücretli veya maaşlı çalışıyor ise muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan

alınacak aylar itibarıyla bir önceki yıla ait toplam gelirini gösteren belge dikkate alınarak

hesaplanacaktır.