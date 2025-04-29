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  • Bursluluk (İOKBS) sınavında kalem veriliyor mu? MEB açıklaması

Bursluluk (İOKBS) sınavında kalem veriliyor mu? MEB açıklaması

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) katılacak adaylar, sınav öncesinde çeşitli konularda bilgilerini kontrol etmek istiyor. Bu konular arasında da en çok merak edilenlerden biri de sınav esnasında kalem temin edilip edilmediğidir. MEB, sınav öncesinde adayların merak ettiği konularla ilgili bilgilendirme metni hazırladı. İşte detaylar

26 Nisan 2025 | 22:56
Bursluluk (İOKBS) sınavında kalem veriliyor mu? MEB açıklaması

Sınava girecek öğrencilerin yanında sınav giriş belgesi, kimlik, kurşun kalem ve silgi bulunmalıdır. Öğrencilerin sınava cep telefonu, akıllı saat, kulaklık, haberleşme aracı ve bilgisayar benzeri elektronik eşyalarıyla gelmeleri yasaktır.

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında ne getirmelidirler?

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı, ayrıca öğrenciler, nüfus müdürlüklerince verilen barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan
silgi bulunduracaktır.

 

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53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
Bünyesinde halka açık 4 şirket var
Borsada bu hatta genel kurulu olan 37 şirket
Borsada cuma günü temettü açıklayan 8 şirket
THY, Akbank, Koç Holding... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (25 Nisan)
Borsada geçen hafta bedelsiz kararını duyuran 4 şirket
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
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