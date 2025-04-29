Bursluluk (İOKBS) sınavında kalem veriliyor mu? MEB açıklaması

Sınava girecek öğrencilerin yanında sınav giriş belgesi, kimlik, kurşun kalem ve silgi bulunmalıdır. Öğrencilerin sınava cep telefonu, akıllı saat, kulaklık, haberleşme aracı ve bilgisayar benzeri elektronik eşyalarıyla gelmeleri yasaktır.

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında ne getirmelidirler?

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı, ayrıca öğrenciler, nüfus müdürlüklerince verilen barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan

silgi bulunduracaktır.