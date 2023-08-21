Çocukken okulu sıkıcı bulan Bill Gates'in görüşleri bir diyalog sonrası değişmiş...

Gates, başlarda özellikle matematikte biraz tembel olduğunu, sekizince sınıftayken bir öğretmeninin bu durumu fark ettiğini belirterek "Bu işte gerçekten iyi olabilirsin" dediğini aktarıyor. Gates ise 'Ama ilginç bir şey yapmıyoruz ki" yanıtını vermiş. Bunun bir bahane olabileceğini de ekliyor: "Ne kadar az çaba harcarsan o kadar havalı olursun gibi bir görüşüm vardı."

Ancak öğretmeni potansiyeli fark etmiş ve Gates'i eğitimi için çaba göstermeye teşvik etmiş. Gates, "Bana okumam için kitaplar verirdi ve gerçekten kendimi biraz zorlamama yardımcı olurdu. Zamanımı boşa harcadığımı düşünmesi çok büyük bir fark yarattı. Bu benim eğitime bakışımı tamamen değiştirdi" diyor.

CNBC'nin haberine göre 2020 yılında Yale'de yapılan bir araştırmaya göre, gençlerin yaklaşık %75'i sınıfta sıkıldıklarını belirtiyor ve stres ve yorgunluğun da olumsuz bakış açılarına katkıda bulunduğunu ekliyor. Bryant Üniversitesi profesörü Michael Roberto ise öğretmenlerin öğrencilerin derse daha fazla katılımını sağlayabileceğini söylüyor: "Çok pasif bir sınıf etkinliği olan uzun ders anlatımlarından kaçının ve bunun yerine öğrencileri dahil eden etkinlikler seçin". Roberto, kısa videolar, anket uygulamaları, grup çalışması ve paylaşımın insanların dikkatini çekmenin harika yolları olduğunu söylüyor.

MATEMATİK VE KODLAMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRDİ

Gates, 1975 yılında Microsoft'u kurmak için Harvard Üniversitesi'nden ayrılmadan önce lisede matematik ve kodlama becerilerini geliştirmeye devam etti. Gates, yakın gelecekte yapay zekanın sekizinci sınıf öğretmeninin yaptığı gibi öğrencileri zorlamaya yardımcı olabileceğini düşünüyor. "Yapay zekanın, kompozisyonunuzu gerçekten notlandıran harika bir lise öğretmeni gibi olacağını düşünüyorum.