DGS 2025 ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 DGS sınav sonuçlarına çevrildi

Önlisans mezunlarının lisans eğitimine geçiş yapabilmeleri için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. 2025 DGS’nin sona ermesiyle birlikte, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Gözler, sınav takvimi doğrultusunda açıklama yapması beklenen ÖSYM’ye çevrildi.

DGS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre; 2025 DGS sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü erişime açılacak.

DGS 2025 SONUÇLARI SORGULAMA

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

2025 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih süreci genellikle eylül ayının ilk haftasında başlar. ÖSYM, 2025 DGS tercih takvimini sonuçlarla birlikte duyuracak. Adaylar, ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan lisans programları listesinden tercihlerini yapacak.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları, adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sayfasından takip edecekler. İnternette ilan edilen sonuç bilgileri, resmi tebligat yerine geçecek.

Yerleştirme Bilgileri: Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların tüm bilgileri, ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) elektronik ortamda iletilecek.

Kayıt Hakkı: 2025 DGS sonuçlarına göre bir lisans programına yerleşen adaylar, kayıt haklarını sadece 2025-2026 öğretim yılı için kullanabilecekler.

Üniversiteye Başvuru: Yerleştiğiniz üniversiteye kayıt yaptırmak için doğrudan o üniversiteye başvurmanız gerekiyor. ÖSYM'nin kayıt işlemleriyle veya üniversiteler arası yatay geçiş süreçleriyle herhangi bir ilgisi bulunmuyor. Bu konulardaki tüm başvurular ilgili üniversitelerin kendilerine yapılmalıdır.

