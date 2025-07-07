DGS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Üniversitelerin ön lisans programlarından mezun olan veya mezuniyet aşamasında bulunan adayların lisans programlarına geçişini sağlayan bu kritik sınavın tarihi yaklaştıkça, adayların heyecanı da artıyor. Sınava katılacak binlerce aday, hazırlıklarını tamamlarken, sınav öncesi en önemli adımlardan biri olan sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını merakla bekliyor.

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım devam ederken, adayların merakla beklediği sınav giriş belgelerinin bu hafta içerisinde ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar ve ÖSYM'nin genel takvimi göz önüne alındığında, sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce, yani 10 Temmuz 2025 Perşembe günü civarında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılması öngörülüyor.

Adaylar, sınav yerlerini ve salon bilgilerini içeren giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle "ais.osym.gov.tr" adresinden kolayca indirebilecekler. ÖSYM'den yapılan duyurulara göre, belgeler adayların adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecek. Bu nedenle, DGS'ye girecek adayların ÖSYM'nin resmi internet sitesini ve AİS sistemini düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşıyor.

ÖSYM DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS 2025 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için heyecan dorukta. Ön lisans mezunlarının lisans eğitimlerine devam etme fırsatı yakalayacağı bu kritik sınav, bu yıl 20 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylara toplam 135 dakika süre verilecek. DGS'de, adayların yeteneklerini ölçmeye yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan çoktan seçmeli bir yetenek testi uygulanacak.

Adayların dikkat etmesi gereken önemli bir nokta ise, 2025-DGS sonuçlarının sadece 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmelerde geçerli olacak olması.