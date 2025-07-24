DGS sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM DGS sınav sonuçlarında

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 20 Temmuz Pazar günü binlerce adayın katılımıyla tamamlandı. Sınavın hemen ardından cevap anahtarı erişime açıldı, böylece adaylar kendi doğru ve yanlışlarını kontrol ederek puan hesaplamalarını gerçekleştirdi. Ancak, ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine taşımak isteyen adaylar için kesin sonuçların açıklanması büyük bir merakla bekleniyor.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü adayların erişimine açılacak.

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecekler.

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, adayların tercih süreçleri başlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025-DGS Tercih Kılavuzu'nda, adayların geçiş yapabileceği bölümler, üniversiteler, kontenjanlar, taban puanlar ve ilgili bölümün özel şartları gibi önemli bilgiler yer alacak. Bu süreç, ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine taşımak isteyen adaylar için kritik bir dönemeç olacak.

DGS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puanı hesaplama sistemi, diğer merkezi sınavlarda olduğu gibi birkaç adımdan oluşur ve sadece sınavdaki netlerinize değil, aynı zamanda ön lisans başarı puanınıza (ÖBP) da bağlıdır. İşte DGS puanınızın nasıl hesaplandığına dair detaylar:

DGS Puan Hesaplama Adımları

DGS puanınızın oluşmasında temel olarak üç ana bileşen vardır: Sayısal netleriniz, Sözel netleriniz ve Ön Lisans Başarı Puanınız (ÖBP).

1. Ham Puan ve Net Hesaplama

Doğru ve Yanlış Sayıları: Sınavda yaptığınız her doğru ve yanlış cevap ayrı ayrı toplanır.

Net Hesaplama: Her test (Sayısal ve Sözel) için net sayınız, doğru cevap sayınızdan yanlış cevap sayınızın dörtte biri (1/4) çıkarılarak bulunur.

Net = Doğru Sayısı - (Yanlış Sayısı / 4)

Ham Puan Şartı: DGS puanınızın hesaplanabilmesi için hem Sayısal hem de Sözel testten en az 1 ham puan (yani 1 net) yapmış olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde DGS puanınız hesaplanmaz.

2. Standart Puanların Hesaplanması

Adayların Sayısal ve Sözel bölümlerden elde ettikleri ham puanlar kullanılarak Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanır.

Bu hesaplamalarda, ilgili testin genel ortalaması ve standart sapması dikkate alınır. Yani, bir sorunun değeri sadece doğru cevap sayısına göre değil, o soruyu doğru yapan aday sayısına (o testteki soruların zorluk derecesine) göre de değişebilir. Bu, sınavın genel zorluğuna göre puanların ayarlanmasını sağlar.

3. Ön Lisans Başarı Puanının (ÖBP) Hesaplanması

ÖBP, ön lisans programınızdaki akademik not ortalamanızın belirli bir formülle dönüştürülmesiyle elde edilir.

Genellikle ön lisans diploma notunuz 5 ile çarpılır (örneğin, 4'lük sistemde notunuz 3.00 ise, bu 3.00 * 5 = 15.00 üzerinden hesaplanır).

Elde edilen bu puan, daha sonra DGS puanına etkisi için belirli bir katsayı ile çarpılır. ÖBP'nin DGS puanına etkisi genellikle 0.6 katsayısı ile çarpılarak eklenir.

Önemli Not: Eğer daha önce DGS ile bir lisans programına yerleştiyseniz (kayıt yaptırmamış olsanız bile), ÖBP'nizin katsayısı düşürülebilir (örneğin 0.6 yerine 0.45 gibi). Bu, ÖSYM'nin her yıl belirlediği bir kuraldır.

4. DGS Puanının Oluşturulması

Son aşamada, adayın Sayısal Standart Puanı, Sözel Standart Puanı ve Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP), ÖSYM tarafından belirlenen ağırlıklı katsayılarla çarpılarak toplanır.

DGS'de genellikle Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık olmak üzere 3 farklı puan türü hesaplanır. Bu puan türleri için kullanılan katsayılar farklılık gösterebilir:

Sayısal Puan: Sayısal netlerinin ağırlığı daha fazladır.

Sözel Puan: Sözel netlerinin ağırlığı daha fazladır.

Eşit Ağırlık Puanı: Sayısal ve sözel netlerin etkileri yaklaşık olarak eşit seviyede dikkate alınır.

Her puan türü için belirlenen katsayılar ve ÖBP'nin etkisi bir araya getirilerek adayın nihai DGS puanı oluşur.