DGS sınav yerleri 2025 açıklandı mı? ÖSYM DGS sınav giriş belgesi sorgulama

ÖSYM sınav takvimine göre; bu yıl Dikey Geçiş Sınavı; 20 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav öncesi adayların gündeminde; DGS sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri yer alıyor. Peki; 2025 DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı.

DGS 2025 SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10:15’te gerçekleştirilecek. Geçmiş yıllardaki uygulamalara dayanarak, sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce, yani 10 Temmuz 2025 civarında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılması öngörülüyor. Adaylar, sınav yerlerini ve salon bilgilerini içeren giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle “ais.osym.gov.tr” adresinden indirebilecek. Belgeler, adayların adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecek. Bu nedenle ÖSYM’nin resmi internet sitesinin düzenli olarak kontrol edilmesi önem taşımaktadır.

DGS 2025 NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 oturumu 20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

2025-DGS sonuçları sadece 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.