DGS sınavı zor muydu, kolay mıydı? 2025 DGS soru ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), iki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen binlerce adayın katılımıyla gerçekleşti. Sınavın ardından adaylar, DGS sonuçları hakkında sorgulamalarına başladı.

2025 DGS soru ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı

ÖSYM, sınavın hemen ardından önemli bir duyuru yaparak, 2025 DGS Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'unun çevrimiçi olarak erişime açıldığını bildirdi. Adaylar, Temel Soru Kitapçığı'nın tam haline ve cevap anahtarlarına 20 Temmuz 2025 saat 13.20'den itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabiliyor. Bu erişim, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sağlanacak. Ancak, bu görüntüleme süreci 30 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

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2025 sınav soruları nasıldı? DGS sınavı zor muydu, kolay mıydı?

Sınava giren adayların sosyal medya paylaşımlarına göre, DGS 2025 genel olarak eleyici bir sınav olarak değerlendirildi. Özellikle matematik bölümünün zorlayıcı olduğu ve adayların süreyi yetiştirmekte zorlandığı yorumları öne çıktı. Birçok aday, "Çok eleyici bir sınavdı" ifadesini kullandı. "Türkçe basitti ama matematik zorlayıcıydı" şeklinde yorumlar geldi.

Bazı adaylar, "Hem yetişmedi hem de sayısaldaki sözel soru hakkında hiçbir fikrim yok" diyerek hem zaman yönetimi hem de beklenmedik soru tipleri konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

"Türkçe'de her soru çok uzundu" yorumu ise Türkçe bölümünün içerik olarak zorlayıcı olmasa da okuma ve anlama süresinin fazlalığına dikkat çekti.

Bu yorumlar, 2025 DGS'nin özellikle sayısal bölümü ve Türkçe sorularının uzunluğu nedeniyle adaylar için zaman yönetimi açısından meydan okuyucu olduğunu gösteriyor.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.

Sonuçlar sadece 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.