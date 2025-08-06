DGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2025 DGS sınav sonucu sorgulama

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20 Temmuz'da yapıldı ve sınava katılan tüm adaylar gözlerini sonuçlara çevirdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınavının sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak ve sadece 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

DGS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

DGS 2025 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, adayların en çok merak ettiği diğer konu olan tercih dönemi başlayacak. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 18 Eylül 2024- 24 Eylül 2024 tarihinde alındı.

Geçtiğimiz senenin bilgileri göz önünde bulundurulursa, bu sene de DGS tercihlerinin eylül ayının ortasında başlaması bekleniyor.