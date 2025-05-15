DUS sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak, saat kaçta? ÖSYM DUS sonuçları sorgulama ekranı

20 Nisan’da gerçekleştirilen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın ardından sonuç tarihi merak konusu oldu.Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonucuna göre uzmanlık eğitimine kabul edilecek adaylar, tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirilecek.

DUS SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 20 Nisan’da düzenlenen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarını bugün erişime açıyor.

ÖSYM henüz sınav sonuçlarını açıklamadı. Sonuç ekranının en geç saat 13.00’a kadar erişime açılması bekleniyor.

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuçları görüntüleyebilecek. Aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına gidebilirsiniz.

DUS SINAV SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI

DUS sınav sonuçları sorgulama ekranında adaylar sınavdan elde ettikleri toplam puanları ve doğru yanlış cevap sayılarını görüntüleyebilecek.

SONUÇLARIN ARDINDAN TERCİHLER BAŞLAYACAK

DUS sınav sonuçları erişime açıldıktan sonra ÖSYM tarafından açıklanan takvim doğrultusunda tercih ve yerleştirme işlemleri yapılacak.

Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir.

DUS 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Sınavı yılda iki kez düzenleniyor. İlk sınav 20 Nisan tarihinde tammlanırken ikinci dönem sınavı ise 12 Ekim 2025 tarihinde yapılacak. Başvuru işlemleri ise 27 Ağustos 3 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak.