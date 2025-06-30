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DYK Yaz kursu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2025 DYK kurs tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz dönemi için düzenlenecek Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile Yaz Okulları hakkında önemli duyurular yaptı. Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği DYK Yaz kurslarının başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendi. Peki, DYK Yaz kursu ne zaman başlıyor ve bitiyor?

30 Haziran 2025 | 13:00
DYK Yaz kursu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2025 DYK kurs tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz dönemi için düzenlenecek Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ve Yaz Okulları hakkında önemli bir duyuru yayımladı. Bakanlık, kurslara katılımın yerleşim yerlerine göre organize edileceğini belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, öğretmenler ve öğrenciler bulundukları yerleşim yerindeki okul ve eğitim birimlerinde bu kurslara katılabilecek. Yaz Okulları ise öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler, sanat, spor ve bilimsel faaliyetler sunacak.

DYK yaz kursu ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığının duyurusuna göre DYK yaz dönemi kursları ve yaz okulları 1 Temmuz'da başlayacak, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

MEB'den Yaz Dönemi DYK ve Yaz Okulları İçin Kapsamlı Eğitim Programı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin yaz dönemini verimli geçirmesi amacıyla Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında kapsamlı bir eğitim programı hazırladı. Yaz okulları, öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimlerini çok yönlü destekleyecek şekilde planlandı.

Bu çerçevede, spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim gibi alanlarda uygulamalı kurslar açılacak. Ayrıca öğrenciler, tamamladıkları sınıf seviyesinin müfredatını tekrar edebilecekleri gibi, dilerlerse bir üst sınıfın öğretim programlarından da ders seçimi yapabilecekler.

Kimler hangi dersleri seçebilecek?

Özellikle hafızlık eğitimine devam eden 7. sınıf öğrencileri ile 8. sınıf öğrencileri, Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden en fazla 6 ders seçebilecek.

12. sınıf öğrencileri ile örgün ve açık öğretimden mezun olanlar ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerinden en fazla 8 ders seçerek akademik destek alabilecekler.

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında düzenlenecek destekleme ve yetiştirme kursları ise 1 Eylül 2025'te başlayacak ve 12 Haziran 2026'da sona erecek. 

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