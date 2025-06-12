e-Okul ne zaman kapanıyor, not ve devamsızlık girişi ne zaman sona erecek? MEB e-Okul VBS sorgulama ekranı

Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için karne günü heyecanı dorukta. 2024-2025 eğitim öğretim döneminin son günlerine girilirken, öğrenciler ve veliler not ortalamalarını ve devamsızlık bilgilerini öğrenmek için e-Okul sistemine yoğun ilgi göstermeye başladı.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

Karne heyecanı sürerken, e-Okul sistemine ilişkin önemli bir ayrıntı netleşti. Daha önceki yılların aksine, not girişlerinin tamamlanmasıyla sistemin kapanmayacağı, dolayısıyla öğrencilerin karne gününe kadar e-Okul ekranına erişim sağlayabileceği belirtildi. Bu sayede öğrenciler, not ve devamsızlık bilgilerini son ana kadar takip edebilecek.

Öğretmenler için ise not giriş ve devamsızlık ekranı, karnelerin basım gününe kadar aktif olacak. 20 Haziran'da karnelerin dağıtılacak olması sebebiyle, öğretmenler 16-20 Haziran tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden gerekli güncellemeleri yapmaya devam edebilecekler.

E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, e-Okul sistemine kendi T.C. kimlik numaraları ve okul numaralarını kullanarak kolayca giriş yapabiliyor. Karne notlarına ulaşmak isteyen öğrenciler, giriş yaptıktan sonra e-Okul yıl sonu notları kısmından tüm notlarını görüntüleyebilirler. Bu sayede, karneler basılmadan önce ders başarılarını ve genel not ortalamalarını kontrol edebilirler.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL ÖĞRENCİ & VELİ GİRİŞİ

E-Okul sisteminde en çok yapılan işlemlerden birisi de öğrenci notunu sorgulama işlemidir. Veliler öğrencinin notlarına sisteme giriş yaparak ulaşabilir.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklanması gerekiyor.

Not sorgulama işlemli, öğretmenlerin sisteme girmiş olduğu notlar dahilinde yapılabilmektedir.