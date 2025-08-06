e-YDS başvuruları ne zaman bitecek? e-YDS 9 başvuruları nereden yapılır?

YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ve elektronik versiyonu e-YDS'ye başvurular, adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. ÖSYM tarafından hem e-YDS hem de YDS takvimi belirlenmiş durumda.

e-YDS başvuruları ne zaman bitecek?

Başvurular, 6 Ağustos'ta başladı ve 14 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek. Adayların başvuru süreci tamamlanmadan önce kontenjanın dolması halinde başvurular otomatik olarak kapanacak.

Sınav Kontenjanları

Aday sayısı, şehirlerdeki e-Sınav binalarının kapasitesine göre belirlenmiştir:

Ankara: 4376 kişi

İstanbul: 455 kişi

İzmir: 120 kişi

Adana: 316 kişi

Kontenjan ve Ödeme Süreci

Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecektir. Eğer bir şehirdeki kontenjan dolarsa, sistem otomatik olarak sınav ücreti ödemesini engelleyecek ve o şehir için başvuru süreci sonlandırılacaktır. Bu nedenle, başvuruyu düşünen adayların işlemlerini hızlıca tamamlamaları gerekmektedir.

Deneme Sınavını Unutmayın

e-YDS'nin elektronik ortamda yapılması sebebiyle, adayların sınav arayüzüne aşina olmaları için bir deneme e-Sınavı hazırlanmıştır. Sınava katılacak tüm adayların, gerçek sınavdan önce bu deneme sınavına girerek sistemi tanımaları tavsiye edilmektedir.

e-YDS başvuruları nereden yapılır?

Adaylar, sınav başvurularını 14 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin "odeme.osym.gov.tr" sitesinden yapabilecek.

e-YDS sınavı ne zaman?

e-YDS 2025/9 İngilizce sınavı, 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.