ARA
Bist 100
8131,08
0,5%
Bist 100
Dolar/TL
30,2839
0,1511%
Dolar/TL
Euro/TL
32,9694
0,2728%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0887
0,0689%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1963,03
0,34%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Eğitimle yaşam uzunluğu arasındaki orantı ilk kez hesaplandı: İşte sonuç

Eğitimle yaşam uzunluğu arasındaki orantı ilk kez hesaplandı: İşte sonuç

Okulda ve üniversitede geçirilen her yılın ortalama yaşam süresini uzattığı tespit edildi.

25 Ocak 2024 | 13:31
Son Güncellenme: 25 Ocak 2024 | 15:00
Eğitimle yaşam uzunluğu arasındaki orantı ilk kez hesaplandı: İşte sonuç

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'yle Washington Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırmada, eğitim süresiyle yaşam uzunluğu arasındaki orantı ilk kez hesaplandı.

Indipendent Türkçe'de yer alan habere göre ABD ve Birleşik Krallık gibi sanayileşmiş ülkelerle Çin ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerden toplanan verilerde, örgün eğitimle geçen her yılın ölüm riskini yüzde 2 azalttığı tespit edildi.

Bilimsel dergi Lancet Public Health'te 23 Ocak'ta yayımlanan çalışmada ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimini tamamlamanın ömür boyu sağlıklı beslenmeyle eşdeğer fayda sağladığı belirtildi. Ayrıca buna ek olarak yüksek lisans yapmış kişilerin ölüm riskinin, hiç eğitim almayanlara kıyasla yüzde 34 oranında azaldığı bildirildi.

Hiç okula gitmemek günde bir paket sigara içmekle eşdeğer 

Öte yandan hiç okula gitmemenin, her gün en az 5 kadeh içki tüketmek veya 10 yıl boyunca günde bir paket sigara içmekle eşdeğer zarar yarattığı ortaya kondu.

Araştırmanın ortak yazarlarından Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde görev yapan Terje Andreas Eikemo, eğitimin sağlık üzerinde ciddi etkileri olduğuna dikkat çekerken, "Eğitim sadece sağlık açısından sağladığı faydalar bakımından değil, kendi başına da önemli" dedi.

Britanya merkezli hayır kurumu Sağlık Vakfı'ndan David Finch, eğitimin daha iyi sosyal bağlar kurmayı sağladığı gibi kişilerin karar alma yeteneklerini geliştirdiğine işaret etti.

Washington Üniversitesi'nden Claire Henson ise eğitimle yaşam süresi arasındaki bağlantıyı şöyle açıkladı:

Eğitime erişim, kişinin sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmasını mümkün kılarken, bunu sürdürme becerisini de ciddi ölçüde geliştiriyor. Yüksek eğitim, finansal ve sosyal kaynakların da çoğalmasını sağlıyor.

Henson, eğitime yatırımın nüfusun sağlığına büyük katkı sağladığını belirterek, siyasilerin eğitim politikalarını şekillendirirken bu etkiyi göz önünde bulundurması gerektiğini belirtti. 

İlgili Haberler
Araştırma: Türkiye'de çalışanların yüzde 44’ü bir yıl içinde iş değiştirmeyi düşünüyor... En kritik 3 sorun
Araştırma: Türkiye'de çalışanların yüzde 44’ü bir yıl içinde iş değiştirmeyi düşünüyor... En kritik 3 sorun
Çocuklarına kızdı, 2,8 milyon dolarlık servetini evcil hayvanlarına bıraktı
Çocuklarına kızdı, 2,8 milyon dolarlık servetini evcil hayvanlarına bıraktı
0
  • ALTIN GRAM - TL 1963,03 0,34%
  • ALTIN ONS 2016,15 0,19%
  • BIST 100 8131,08 0,5%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,659 0,027%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35059 -0,16263%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,2445 0,5855%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,2839 0,1511%
  • EURO/DOLAR 1,0887 0,0689%
  • EURO/TURK LIRASI 32,9694 0,2728%
  • STERLIN/DOLAR 1,27268 0,08336%
Günün En Çok Okunanları
FOX TV, yeni adını bu videoyla paylaştı: Peki FOX neden isim değiştiriyor?
İzlanda neden magmaya tünel açmayı planlıyor?
İzlanda neden magmaya tünel açmayı planlıyor?
Fiat, Ocak 2024 kampanyasını ve başlangıç fiyatlarını duyurdu
Fiat, Ocak 2024 kampanyasını ve başlangıç fiyatlarını duyurdu
Zorlu Holding’te CEO değişimi... 21 Haziran'da görevi devralacak
Zorlu Holding’te CEO değişimi... 21 Haziran'da görevi devralacak
'Ödeme İste' sistemi nedir? 7 soruda 'Ödeme İste' özelliğiyle ilgili merak edilenler
'Ödeme İste' sistemi nedir? 7 soruda 'Ödeme İste' özelliğiyle ilgili merak edilenler
Bir ay boyunca telefonsuz yaşayabilene 10 bin dolar ödeyecek!
Bir ay boyunca telefonsuz yaşayabilene 10 bin dolar ödeyecek!
Dolar/TL 30,28 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL 30,28 seviyesinden işlem görüyor
Alper Gezeravcı uzaydan fotoğraf paylaştı
GERİ
İLERİ
FOX TV, yeni adını bu videoyla paylaştı: Peki FOX neden isim değiştiriyor?
İzlanda neden magmaya tünel açmayı planlıyor?
Fiat, Ocak 2024 kampanyasını ve başlangıç fiyatlarını duyurdu
Zorlu Holding’te CEO değişimi... 21 Haziran'da görevi devralacak
'Ödeme İste' sistemi nedir? 7 soruda 'Ödeme İste' özelliğiyle ilgili merak edilenler
İzlanda neden magmaya tünel açmayı planlıyor?
Fiat, Ocak 2024 kampanyasını ve başlangıç fiyatlarını duyurdu
Zorlu Holding’te CEO değişimi... 21 Haziran'da görevi devralacak
'Ödeme İste' sistemi nedir? 7 soruda 'Ödeme İste' özelliğiyle ilgili merak edilenler
Bir ay boyunca telefonsuz yaşayabilene 10 bin dolar ödeyecek!
Fiat, Ocak 2024 kampanyasını ve başlangıç fiyatlarını duyurdu
Zorlu Holding’te CEO değişimi... 21 Haziran'da görevi devralacak
'Ödeme İste' sistemi nedir? 7 soruda 'Ödeme İste' özelliğiyle ilgili merak edilenler
Bir ay boyunca telefonsuz yaşayabilene 10 bin dolar ödeyecek!
Dolar/TL 30,28 seviyesinden işlem görüyor
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL