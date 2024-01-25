Eğitimle yaşam uzunluğu arasındaki orantı ilk kez hesaplandı: İşte sonuç

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'yle Washington Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırmada, eğitim süresiyle yaşam uzunluğu arasındaki orantı ilk kez hesaplandı.

Indipendent Türkçe'de yer alan habere göre ABD ve Birleşik Krallık gibi sanayileşmiş ülkelerle Çin ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerden toplanan verilerde, örgün eğitimle geçen her yılın ölüm riskini yüzde 2 azalttığı tespit edildi.

Bilimsel dergi Lancet Public Health'te 23 Ocak'ta yayımlanan çalışmada ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimini tamamlamanın ömür boyu sağlıklı beslenmeyle eşdeğer fayda sağladığı belirtildi. Ayrıca buna ek olarak yüksek lisans yapmış kişilerin ölüm riskinin, hiç eğitim almayanlara kıyasla yüzde 34 oranında azaldığı bildirildi.

Hiç okula gitmemek günde bir paket sigara içmekle eşdeğer

Öte yandan hiç okula gitmemenin, her gün en az 5 kadeh içki tüketmek veya 10 yıl boyunca günde bir paket sigara içmekle eşdeğer zarar yarattığı ortaya kondu.

Araştırmanın ortak yazarlarından Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde görev yapan Terje Andreas Eikemo, eğitimin sağlık üzerinde ciddi etkileri olduğuna dikkat çekerken, "Eğitim sadece sağlık açısından sağladığı faydalar bakımından değil, kendi başına da önemli" dedi.

Britanya merkezli hayır kurumu Sağlık Vakfı'ndan David Finch, eğitimin daha iyi sosyal bağlar kurmayı sağladığı gibi kişilerin karar alma yeteneklerini geliştirdiğine işaret etti.

Washington Üniversitesi'nden Claire Henson ise eğitimle yaşam süresi arasındaki bağlantıyı şöyle açıkladı:

Eğitime erişim, kişinin sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmasını mümkün kılarken, bunu sürdürme becerisini de ciddi ölçüde geliştiriyor. Yüksek eğitim, finansal ve sosyal kaynakların da çoğalmasını sağlıyor.

Henson, eğitime yatırımın nüfusun sağlığına büyük katkı sağladığını belirterek, siyasilerin eğitim politikalarını şekillendirirken bu etkiyi göz önünde bulundurması gerektiğini belirtti.