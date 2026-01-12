EKPSS 2026 başvuru ne zaman? ÖSYM EKPSS başvuru tarihleri

Başvurular 4 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Şubat 2026 mesai bitimine kadar devam edecek. Bu süre zarfında başvurusunu tamamlayamayan adaylar için ÖSYM, 3–4 Mart 2026 tarihlerini "geç başvuru günü" olarak belirledi. Sınavın ardından yapılacak değerlendirmelerin sonuçları ise 14 Mayıs 2026’da ilan edilecek.

Adayların sınav hazırlıklarını yaparken dikkat etmesi gereken bir diğer nokta ise kura takvimidir. Eğitim durumu nedeniyle sınava girmeyip kura usulüyle yerleşecek olan adaylar için kura başvurularının 28 Nisan – 13 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınması planlanıyor. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren dört yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.

Sınavın yapılacağı merkezler veya başvuru ücreti gibi detayların yer alacağı başvuru kılavuzunun Şubat ayının ilk haftasında yayınlanması bekleniyor.