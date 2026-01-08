SPK'dan 1 yeni halka arza onay var

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/1 numaralı bültenini yayımladı. Bültende, Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.’nin ilk halka arz başvurusuna onay verildiği bildirildi.

Buna göre şirket, 175.000.000 TL olan mevcut sermayesini 225.000.000 TL’ye çıkaracak. Halka arz kapsamında 50.000.000 TL nominal pay bedelli sermaye artırımı yoluyla yatırımcılara sunulacak.

Ayrıca mevcut ortaklardan Ayhan Karacabey’e ait 5.000.000 TL ve Mustafa Bozkurt’a ait 5.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 10.000.000 TL nominal pay satışı da gerçekleştirilecek. Böylece halka arzda toplam 60.000.000 adet (50.000.000 adet sermaye artırımı + 10.000.000 adet ortak satışı) pay, 1 TL nominal değer üzerinden 18,00 TL sabit fiyatla satışa sunulacak.

Toplam payların 18,00 TL’den satılması halinde halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,08 milyar TL olması bekleniyor.

Halka arzın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2025-63 numaralı bülteninde yayımlanan detayları şöyle: