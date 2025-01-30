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Engellilere bireysel eğitim desteği belli oldu

Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bu yıl katma değer vergisi (KDV) hariç bireysel eğitim için aylık 6 bin 100 lira, grup eğitimi için aylık 1708 lira olacak.

30 Ocak 2025 | 09:49
Engellilere bireysel eğitim desteği belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2025 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2025'te özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 6 bin 100 lira, grup eğitimi için aylık 1078 lira olarak belirlendi.

Bu tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten, aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.

Tebliğ, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. AA

 

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