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‘Gençlerin hata yapmasına izin verilmeli’

Değişen dünyada gençlerin ayakta kalabilmesi, sadece bilgiyle değil, deneyimle mümkün. Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Çelebi, gençlerin başarısı için en kritik unsurun deneyimleme hakkı olduğunu vurgulayarak, “Gençlerin hata yapmasına izin vermeli, onların kendi yollarını keşfetmelerine alan tanımalıyız.” dedi.

09 Mayıs 2025 | 14:07
‘Gençlerin hata yapmasına izin verilmeli’

Türkiye genelinde binlerce genç, daha çocuk yaşta girişimcilik, finansal okuryazarlık ve geleceğin yetkinlikleriyle tanışıyor. Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Çelebi, gençlerin erken yaşta sorumluluk alarak üretime katılmasının hem bireysel gelişimleri hem de toplumsal kalkınma açısından kritik olduğuna dikkat çekti.

Vakfın 25 yıllık deneyimine dayanan çalışmaları, Türkiye’nin dört bir yanında 5 yaşından üniversite çağına kadar çocuk ve gençleri kapsıyor. Çelebi’ye göre, bireylerin yetenekleri çok erken yaşta ortaya çıkabiliyor ancak bu potansiyelin parlaması için doğru ortamların sağlanması şart:

“Her çocuk farklı. Onları kalıplara sokmak yerine kendi yollarını bulmalarına yardımcı olmalıyız. Bazen en iyi niyetle yaptığımız yönlendirmeler, onların doğal yeteneklerini gölgeleyebiliyor.”

Genç Başarı’nın en dikkat çeken programlarından biri olan GençBizz Lise Girişimcilik Programı, liselilere gerçek bir girişimcilik deneyimi sunuyor. Çocuklar bir yıl boyunca bir fikir geliştirip, ürün/hizmet tasarlayıp, pazara sunuyor, satıyor ve şirketlerini tasfiye ediyorlar. Bu süreçte sadece teknik bilgi değil; takım çalışması, problem çözme, iletişim, liderlik gibi geleceğin en önemli becerilerini de kazanıyorlar.

“Bir gencin hayatına en çok dokunan şey, ona güvendiğinizi hissettirmek. Biz onlara güveniyoruz. Onlara sorumluluk veriyoruz. Ve karşılığında ilham olacak işlere imza atabiliyorlar” diyen Çelebi, gençlerin Avrupa çapında aldığı başarılarla da gurur duyduklarını ekledi.

Çelebi’ye göre artık geleceğin mesleğinden çok geleceğin yeteneklerinden bahsetmek gerekiyor:

“Yapay zeka, sürdürülebilirlik, sağlık ve tarım teknolojileri gibi alanlarda gençlerin girişimlerini tasarladıklarını görmek bizi umutlandırıyor. Ama her şeyden önemlisi şu: Bu çocuklar ve gençler artık sadece tüketici değil, üretici olmak istiyorlar. Bu anlayışla yetişen bir nesil, sadece kendi hayatını değil, dünyanın geleceğini de değiştirecek güçte. 

Genç Başarı Eğitim Vakfı, onlara ihtiyaç duydukları alanı açıyor ve bu alan, çocuklara ve gençlere cesaretle ‘deneme’ fırsatı sunuyor.’

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