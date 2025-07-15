Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilk kez gerçekleştirilen Akademi Giriş Sınavı (AGS), 13 Temmuz Pazar günü tamamlandı. Sınava giren 411 binden fazla aday, merakla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyordu. Artık takvim netleşti: AGS sonuçları, ÖSYM tarafından 13 Ağustos'ta ilan edilecek.

Sınav Detayları ve Puan Hesaplaması

AGS, iki oturumda gerçekleşti. İlk oturumda adaylara 80 soru için 110 dakika süre tanınırken, ikinci oturum olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)'nde adaylar kendi alanlarına göre 50 çoktan seçmeli soruya yanıt verdi. Sınavın ardından ÖSYM, soru ve cevap anahtarlarını yayımlayarak adaylara doğru ve yanlış yanıtlarını kontrol etme imkanı sundu.

MEB-AGS puanı, genel olarak AGS puanının %50'si ile ÖABT puanının %50'sinin birleşimiyle belirlenecek.

Yabancı Dil Öğretmenliği ve Diğer Alanlar

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise farklı bir puanlama sistemi uygulanacak. Bu adayların MEB-AGS puanı, AGS puanının %50'si ile Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) puanının %50'sinin toplanmasıyla hesaplanacak. Puan hesaplamasında, adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS sınavlarından en yüksek puanı kullanılacak.

ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıklarında ise MEB-AGS puanı sadece AGS ile oluşturulacak.