Hemşirelik sıralama ve taban puanları belli mi? Hemşirelik YÖK Atlas tercih robotu

Üniversite tercih sürecine giren adaylar için sağlık alanının gözde bölümlerinden biri olan hemşirelik, 2025 yılında da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Doğru bir tercih yapmak isteyen öğrenciler, devlet ve vakıf üniversitelerinde yer alan 4 yıllık hemşirelik programlarının taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini yakından inceliyor.

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Hemşirelik 2025 taban puanları üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra belli oluyor. 2024 yılına ait güncel taban puanlar ve başarı sıralamaları, ÖSYM'nin yayımladığı 2025 YKS tercih kılavuzu ile birlikte netlik kazandı.

2025-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HANGİ ÜNİVERSİTELERDE VAR?

YÖK Atlas, üniversite tercih sürecinde adaylara rehberlik eden en güvenilir araçlardan biridir. İşte bu robotu kullanarak hemşirelik bölümünün taban puanlarına nasıl ulaşabileceğinize dair kısa bir rehber:

YÖK Atlas'ta Hemşirelik Bölümü Puanlarına Nasıl Bakılır?

YÖK Atlas'a Giriş Yapın: İlk olarak, tarayıcınızdan yokatlas.yok.gov.tr adresine gidin.

Tercih Sihirbazını Seçin: Ana sayfada, hangi puan türüyle tercih yapacaksanız o seçeneği tıklayın. Hemşirelik bölümü için "Lisans Tercih Sihirbazı"nı kullanmanız gerekir.

Bölüm Adını Yazın: Açılan sayfadaki arama kutucuğuna "Hemşirelik" yazarak arama yapın.

Sonuçları İnceleyin: Karşınıza, Türkiye'deki tüm üniversitelerde bulunan hemşirelik bölümleri listelenecektir. Bu listede her üniversitenin geçen yılki taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjanı gibi detaylara ulaşabilirsiniz.

Detaylı Filtreleme: İsterseniz şehir, üniversite türü (devlet/vakıf) veya bursluluk durumu gibi kriterlere göre sonuçları filtreleyerek aramanızı daraltabilirsiniz.

YÖK Atlas, tercihlerinizi yaparken size sadece taban puanları değil, aynı zamanda yerleşen öğrencilerin net ortalamalarını, geldikleri lise türlerini ve daha birçok yararlı istatistiği de sunar. Bu bilgileri kullanarak, tercihinizi daha bilinçli ve doğru bir şekilde yapabilirsiniz.

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ