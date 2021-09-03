Hepsiburada, okula dönüş döneminde hayata geçirdiği “Hepsi Okula” kampanyası kapsamında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle Eğitime Destek Seferberliği başlattı.

Hepsiburada’dan yapılan açıklamaya göre şirket, topluma değer katma ve toplumsal sorunların çözümünde öncü olma misyonuyla, kadınlar, çocuklar, dezavantajlı bireyler, sahipsiz hayvanlar, çevre, bilim, kültür, eğitim, spor ve sanata yönelik sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal değer yaratmaya devam ediyor.

Bu misyonuyla öncelikli olarak eğitimin öneminin bilinciyle, TEGV ile yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Hepsiburada’nın TEGV iş birliğiyle başlattığı eğitime destek seferberliği kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanından 2 bin 500 çocuğun 1 yıllık eğitim masraflarını karşılıyor ve tüm paydaşlarını da bu seferberliğe destek olmaya davet ediyor.

Çocuklara nitelikli eğitim desteği sağlamak ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak üzere başlatılan bu seferberlik hareketinde, platformda bulunan TEGV mağazasında satılan TEGV ürünlerinin yanı sıra 20, 50, 100 ve 150’şer TL’lik dijital destek kartları da yer alıyor.

Hepsiburada müşterileri bu destek kartlarını satın alarak, ya da hediye ederek bu eğitim seferberliğine katılabiliyor ve bu iyilik hareketine katkıda bulunabiliyor.

“Tüm müşterilerimiz ve paydaşlarımızı destek vermeye davet ediyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Ender Özgün, ” Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak ülkemizin geleceği olan çocuklarımız, eğitimde fırsat eşitliği ile bilim ve teknolojiden sanata birçok alanda hayallerini bir adım daha ileriye taşısın, hedeflerine ulaşabilsin diye TEGV ile birlikte işbirliği yaparak 2 bin 500 çocuğun 1 yıllık eğitim masraflarını karşılamaktan mutluluk duyuyoruz.Bu seferberliği daha da büyütmek için tüm müşterilerimiz ve paydaşlarımızı da destek vermeye davet ediyoruz. Sosyal sorumlu marka anlayışımız kapsamında, ayda milyonlarca ziyarete ev sahipliği yapan platformumuzda, iş ortaklarımızla birlikte sene içinde yeni inisiyatifleri de hayata geçirerek eğitim için katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı da salgın döneminde etkinlik noktalarının kapalı olması nedeniyle programları dijital platforma taşıyarak uzaktan eğitimlerle etkinliklere devam ettiklerini belirtti.

Okullarla birlikte etkinlik noktaları açmaya hazırlandıkları bu dönemde Hepsiburada’nın başlatmış olduğu “Hepsi Okula” kampanyası ile daha çok çocuğu nitelikli eğitimle buluşturabilecek olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını bildiren Tosyalı, aynı zamanda Hepsiburada.com platformu bünyesindeki TEGV mağazasında satışa sunulan ürünlerin de çocukların eğitimlerine katkıda bulunacağını kaydetti.