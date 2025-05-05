İl içi isteğe bağlı yer değiştirme 2025 başvurusu nasıl yapılır, son başvuru tarihi ne zaman? Atamalar ne zaman?

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı. Başvuru işlemleri MEBBİS üzerinden elektronik başvuru formu eksiksiz doldurularak yapılacak.

MEB il içi yer değiştirme 2025 başvuruları ne zaman?

Başvurular 05-09 Mayıs tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak, atamalar ise 13 Mayıs 2025 tarihinde valiliklerce gerçekleştirilecek.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme 2025 başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. 1. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme atamaları ne zaman?

Atamalar 13 Mayıs 2025 tarihinde valiliklerce gerçekleştirilecek.

Öğretmen il içi yer değiştirme atama sonuçları, 13 Mayıs tarihinde personel.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 27 Haziran tarihinde başlayacak.

İller arası yer değiştirme başvuruları

Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuruları, 21-28 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.

Atama sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde duyurulacak. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 27 Haziran tarihinde duyurulacak.

Başvuru şartları neler?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

4. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.