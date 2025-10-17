ARA
  İlk ara tatil (kasım tatili) ne zaman, hangi gün başlıyor? 2025-2026 MEB ara tatil takvimi

İlk ara tatil (kasım tatili) ne zaman, hangi gün başlıyor? 2025-2026 MEB ara tatil takvimi

Okullarda yılın ilk ara tatili olan Kasım ara tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi ile ara tatil tarihleri netleşti. Peki İlk ara tatil (kasım tatili) ne zaman, hangi gün başlıyor? 2025-2026 MEB ara tatil takvimi


İlk ara tatil (kasım tatili) ne zaman, hangi gün başlıyor? 2025-2026 MEB ara tatil takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026  akademik takvimi  aracılığıyla, eğitim öğretim yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan ara tatil tarihleri resmen duyurulmuştur. Buna göre, Birinci dönem ara tatili Kasım ayı içerisinde gerçekleşecek.

 

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimiyle birlikte, öğrencilerin merakla beklediği ilk ara tatil tarihleri resmen belli olmuştur.

Buna göre, okullarda yılın ilk ara tatili:

Başlangıç Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak.

Bitiş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecektir.

Öğrenciler, bu tarihler arasında tatil yapacak ve hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün dinlenme fırsatı bulacaklardır. Eğitime 17 Kasım 2025 Pazartesi günü yeniden başlanacaktır.

 

MEB 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Tatil Takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında}$ okullarda uygulanacak resmî tatil ve tatil dönemleri takvimi şu şekildedir:

Birinci Ara Tatil (Kasım Ara Tatili): 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl Tatili (Sömestr): 19−30 Ocak 2026

(Not: Yarıyıl tatili tarihlerinin doğru olması için yıl 2026’ya uzatılmıştır.)

İkinci Ara Tatil: 16−20 Mart 2026

(Not: İkinci ara tatil tarihlerinin doğru olması için yıl 2026’ya uzatılmıştır.)

Okulların Kapanışı (Yaz Tatili Başlangıcı): 26 Haziran 2026

(Not: Okulların kapanış tarihinin doğru olması için yıl 2026’ya uzatılmıştır.)

2026 Yılı Resmî Tatiller ve Bayram Takvimi Güncel Durumu

 

$2026\text{ yılı}$ resmî tatil ve bayram takvimine göre önemli günler ve bu günlerin denk geldiği haftanın günleri şöyledir:

Tatil AdıTarihGünEk Bilgi
Yılbaşı Tatili1 Ocak 2026Perşembe 
Ramazan Bayramı19-22 Mart 2026Perşembe (Arife) - Pazarİkinci dönem ara tatiline denk gelmektedir.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı23 Nisan 2026Perşembe 
Emek ve Dayanışma Günü1 Mayıs 2026Cuma 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı19 Mayıs 2026Salı 
Kurban Bayramı26-30 Mayıs 2026Salı (Arife) - Cumartesi 
Demokrasi ve Millî Birlik Günü15 Temmuz 2026Çarşamba 
Zafer Bayramı30 Ağustos 2026Pazar 
Cumhuriyet Bayramı28-29 Ekim 2026Çarşamba (Arife) - Perşembe 

 
