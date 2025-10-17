İlk ara tatil (kasım tatili) ne zaman, hangi gün başlıyor? 2025-2026 MEB ara tatil takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 akademik takvimi aracılığıyla, eğitim öğretim yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan ara tatil tarihleri resmen duyurulmuştur. Buna göre, Birinci dönem ara tatili Kasım ayı içerisinde gerçekleşecek.
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimiyle birlikte, öğrencilerin merakla beklediği ilk ara tatil tarihleri resmen belli olmuştur.
Buna göre, okullarda yılın ilk ara tatili:
Başlangıç Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak.
Bitiş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecektir.
Öğrenciler, bu tarihler arasında tatil yapacak ve hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün dinlenme fırsatı bulacaklardır. Eğitime 17 Kasım 2025 Pazartesi günü yeniden başlanacaktır.
MEB 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Tatil Takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında}$ okullarda uygulanacak resmî tatil ve tatil dönemleri takvimi şu şekildedir:
Birinci Ara Tatil (Kasım Ara Tatili): 10-14 Kasım 2025
Yarıyıl Tatili (Sömestr): 19−30 Ocak 2026
(Not: Yarıyıl tatili tarihlerinin doğru olması için yıl 2026’ya uzatılmıştır.)
İkinci Ara Tatil: 16−20 Mart 2026
(Not: İkinci ara tatil tarihlerinin doğru olması için yıl 2026’ya uzatılmıştır.)
Okulların Kapanışı (Yaz Tatili Başlangıcı): 26 Haziran 2026
(Not: Okulların kapanış tarihinin doğru olması için yıl 2026’ya uzatılmıştır.)
2026 Yılı Resmî Tatiller ve Bayram Takvimi Güncel Durumu
$2026\text{ yılı}$ resmî tatil ve bayram takvimine göre önemli günler ve bu günlerin denk geldiği haftanın günleri şöyledir:
|Tatil Adı
|Tarih
|Gün
|Ek Bilgi
|Yılbaşı Tatili
|1 Ocak 2026
|Perşembe
|Ramazan Bayramı
|19-22 Mart 2026
|Perşembe (Arife) - Pazar
|İkinci dönem ara tatiline denk gelmektedir.
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|23 Nisan 2026
|Perşembe
|Emek ve Dayanışma Günü
|1 Mayıs 2026
|Cuma
|Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|19 Mayıs 2026
|Salı
|Kurban Bayramı
|26-30 Mayıs 2026
|Salı (Arife) - Cumartesi
|Demokrasi ve Millî Birlik Günü
|15 Temmuz 2026
|Çarşamba
|Zafer Bayramı
|30 Ağustos 2026
|Pazar
|Cumhuriyet Bayramı
|28-29 Ekim 2026
|Çarşamba (Arife) - Perşembe