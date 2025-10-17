İlk ara tatil (kasım tatili) ne zaman, hangi gün başlıyor? 2025-2026 MEB ara tatil takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 akademik takvimi aracılığıyla, eğitim öğretim yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan ara tatil tarihleri resmen duyurulmuştur. Buna göre, Birinci dönem ara tatili Kasım ayı içerisinde gerçekleşecek.