İlk ara tatil ne zaman? 2025-2026 1. ve 2. dönem ara tatil takvimi

Milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Yeni ders zili için artık sayılı günler kaldı. Okullar, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü kapılarını öğrencilere açacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmî takvim, velilerin ve öğrencilerin tatil planlarını netleştirmesi için harika bir fırsat sunuyor.