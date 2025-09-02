İlk ara tatil ne zaman? 2025-2026 1. ve 2. dönem ara tatil takvimi

Milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmen duyuruldu. Okulların açılış, kapanış ve ara tatil tarihleri netlik kazandı.
Milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Yeni ders zili için artık sayılı günler kaldı. Okullar, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü kapılarını öğrencilere açacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmî takvim, velilerin ve öğrencilerin tatil planlarını netleştirmesi için harika bir fırsat sunuyor.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025'te yapılacak.
SÖMESTR (YARIYIL TATİLİ) NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler, yaklaşık 3 aylık yaz tatiline çıkacak.