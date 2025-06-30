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İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2025 MEB okul kayıt tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ilkokul 1. sınıf kayıt tarihlerini doğum aylarına göre belirledi. Çocukları ilkokula başlayacak veliler, kayıt sürecine dair detayları ve tarihleri araştırmaya başladı. Peki İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor?

30 Haziran 2025 | 15:37
İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2025 MEB okul kayıt tarihleri

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla tamamlandı. Öğrenciler yaz tatiline girerken, 2025-2026 döneminde çocukları okula başlayacak veliler için heyecan şimdiden başladı. Özellikle ilkokul 1. sınıfa ilk adımını atacak minikler için kayıt süreci, velilerin gündemindeki yerini aldı.

İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor?  

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri temel alınarak herhangi bir başvuruya gerek kalmadan e-Okul sistemi üzerinden tamamlandı.

İlkokul 1. sınıflarda öğrencilerin şube ve sınıf öğretmenlerinin belirlenmesi ile 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi süreci ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda ağustos ayının ortalarında gerçekleştirilecek.

Çocuğum hangi okula gidecek?

Veliler, 2025-2026 eğitim öğretim yılında çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenmek için e-Devlet kapısı sistemini kullanabilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sağladığı kolaylıkla, veliler "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığı altından çocuklarının hangi okula kaydedildiğini hızlıca öğrenebilecekler. Bu sayede kayıt sürecine dair bilgiye kolayca erişim sağlanmış olacak.

Okullar ne zaman açılacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül Pazartesi günü ders ziliyle başlayacak. Öğrenciler için yaz tatili sona ererken, yeni eğitim dönemi için hazırlıklar da hız kazanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu özel haftada minik öğrenciler, okullarına ve yeni eğitim ortamlarına alışma fırsatı bulacaklar.

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