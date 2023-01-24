İnternette dolaşan 'sömestr tatili 1 ay oluyor' söylentisinin aslı ne?

Bir süredir sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilinin süresiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor.

Bir sosyal medya hesabı "Sömestr tatili 1 ay oluyor! Öğrenciler tatile doyacak!" ifadelerini yazarak yarıyıl tatilinin on beş günden bir aya çıkarıldığı iddiasında bulundu. Paylaşımda bir internet haber sayfasının linkinin yer aldığı görülürken herhangi bir resmi belgeye ya da açıklamaya yer verilmediği tespit edildi.

İDDİA DOĞRU DEĞİL

AA'nın teyit hattı bu iddiayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile iletişime geçmiş. Bakanlık, "Bazı internet haber sitelerinde yer alan ve yarıyıl tatilinin bir aya çıkarılacağına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi daha önce planlandığı gibi uygulanacak olup takvimde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Buna göre 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 20 Ocak tarihinde tamamlanırken eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ise 6 Şubat 2023 tarihinde başlayacaktır" açıklamasında bulundu.

Zaten, Bakanlık daha önce yayınladığı çalışma takviminde 2022-2023 eğitim öğretim yılının tatil dönemlerini eğitim öğretim yılının başında paylaştı. Takvime göre 2022-2023 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik yok. Bu sene de yarıyıl tatili on beş gün olarak belirlendi.