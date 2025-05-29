İOKBS Bursluluk 2025 sınav sonuçları açıklandı mı? İOKBS Bursluluk meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı

İOKBS sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrildi. Öğrencilerin günler ilerledikçe heyecanı artıyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin belirleneceği sonuçlar www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek.

İOKBS Bursluluk 2025 sınav sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimine göre Bursluluk Sınavı sonuçları 30 Mayıs Cuma günü açıklanacak. MEB saate ilişkin açıklama yapmazken geçen yıl sonuçlar öğle saatlerinde MEB resmi sitesinden duyurulmuştu.

İOKBS Bursluluk sınav sonuçları nereden sorgulanacak?

Bursluluk Sınavı sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

MEB tarafından yapılacak olan sonuç açıklama duyurusunun ardından meb.gov.tr adresi üzerinde yer alan sonuç bildirim ekranında yer alan TC kimlik numarası Doğum tarihi (Gün, ay, yıl) girdikten sonra ekranda yer alan güvenlik kodunu girerek sorgulama işlemini yapabilecek.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

MEB BURSLULUK SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Burs ne zaman başlar?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.