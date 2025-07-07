KPSS 2025 başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS başvuru ücreti ne kadar?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), devlet memurluğu hayali kuran yüz binlerce adayın odak noktası. Sınav için başvurular alınmaya devam ediyor. Kamuda istihdam şansı yakalamak isteyenler 2025 KPSS başvuru tarihlerini, sınav ücretini araştıyor.

KPSS 2025 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, KPSS başvuruları 26 Haziran'da başladı ve 10 Temmuz'da sona erecek.

KPSS LİSANS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-KPSS A Grubu Sınavı Başvuru Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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KPSS 2025 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM’de yer alan bilgilere göre:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu: 570,00 TL



KPSS Alan Bilgisi Oturumları (Her Bir Oturum İçin): 350,00 TL

GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi): 23-24 Temmuz 2025 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 23-24 Temmuz 2025 tarihlerinde ödenir.)

2025 KPSS SINAV TAKVİMİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül'de düzenlenecek.

KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı 13 Eylül'de, 2. gün sınavı ise 14 Eylül'de düzenlenecek.

Sınav yerleri ise sınavdan 10 gün önce ÖSYM tarafından duyurulacak

KPSS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.