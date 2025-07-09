KPSS-2025/1 kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM atama tercihleri ne zaman alınacak?

Memur adaylarının heyecanla beklediği KPSS 2025 merkezi atama tercih süreci için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 KPSS-1 yerleştirme tercih takvimini resmen ilan etti. Adaylar, tercih döneminde KPSS puanları ve ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuzda yer alan başvuru şartları doğrultusunda tercih listelerini oluşturacaklar. Merkezi atama tercihleri, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak personel alımlarında belirleyici rol oynayacak.

KPSS-2025/1 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025/1 merkezi atama tercih süreci için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Ancak, tercih sürecine yön verecek olan ÖSYM KPSS-2025/1 tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

Adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak merkezi atama başvuruları için tercih listelerini, yayımlanacak olan bu kılavuz doğrultusunda hazırlayacaklar. Kılavuzun içeriğinde, atama yapılacak kadroların yer aldığı kurum ve kontenjan bilgilerinin de detaylı bir şekilde yer alması bekleniyor.

ÖSYM'nin tercih takvimini ilan etmesinin ardından, adaylar şimdi de kılavuzun ne zaman erişime açılacağını merakla bekliyor. Tercih döneminin başlamasıyla birlikte, adayların yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve başvuru şartlarına uygun tercihler yapmaları büyük önem taşıyor.

MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?

Memur adaylarının merakla beklediği KPSS merkezi atama takvimi, ÖSYM tarafından resmi olarak yayımlandı. Takvime göre, 2025 yılı boyunca yapılacak iki önemli merkezi yerleştirme döneminin tarihleri netleşti.

KPSS-2025/1 yerleştirme işlemleri, yani "Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme" süreci, 10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, bu tarihlerde yayımlanacak kılavuz doğrultusunda tercihlerini yapabilecekler.

Yılın ikinci yerleştirme dönemi olan 2025-2 yerleştirme dönemi için de tarihler belirlendi:

Kamu kurumları, kadro taleplerini 29 Eylül-17 Kasım 2025 tarihleri arasında ÖSYM'ye iletecekler.

Adaylar ise bu kadrolar için tercihlerini 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapma imkanına sahip olacaklar.

KILAVUZDA HANGİ BİLGİLER YER ALACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanması beklenen KPSS merkezi atama tercih kılavuzunun içeriğine dair önemli detaylar belli oldu. Adaylar, tercih süreçlerini bu kılavuzda yer alacak kritik bilgiler ışığında şekillendirecekler.

Tercih Kılavuzunda Yer Alacak Bilgiler:

Yayımlanacak tercih kılavuzunda, adayların doğru ve eksiksiz tercih yapabilmeleri için şu bilgiler bulunacak:

Atama Yapılacak Kamu Kurumları: Hangi kurumların alım yapacağı net bir şekilde belirtilecek.

Kadro ve Pozisyon Bilgileri: Açık olan memur kadroları ve pozisyonların detaylı tanımları yer alacak.

Kontenjan Sayıları: Her bir kadro ve pozisyon için ayrılan personel sayısı gösterilecek.

Adaylarda Aranan Nitelik Kodları: Adayların sahip olması gereken özel şartlar (belirli sertifikalar, deneyimler vb.) nitelik kodları ile belirtilecek.

Mezuniyet Şartları: Her bir pozisyon için hangi bölümlerden mezun olunması gerektiği açıkça ifade edilecek.

Gerekli KPSS Puan Türleri: Adayların başvurdukları pozisyon için hangi KPSS puan türünden (lisans, ön lisans, ortaöğretim için ilgili puan türleri) yeterli puanı almış olmaları gerektiği belirtilecek.



