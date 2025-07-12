KPSS 2025/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? Merkezi atama tercih sonuçları tarihi

Kamuda memur olmak isteyen binlerce adayın heyecanla beklediği KPSS 2025/1 merkezi atama tercih süreci 10 Temmuz'da başladı ve 17 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek. Adayların bu önemli süreci kaçırmamaları büyük önem taşıyor.

MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ 2025 NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini, 10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 10 Temmuz 2025 tarihinde saat 15.30’da başlayacak ve 17 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirecekler. Tercih yaparken, yayımlanan KPSS-2025/1 Tercih Kılavuzu'nda yer alan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununa özel dikkat gösterilmesi gerekiyor. Adayların, kendi niteliklerine uygun kodları doğru bir şekilde işaretlemeleri, tercihlerin geçerliliği açısından kritik.

KPSS 2025/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamuda memur olmak isteyen adayların heyecanla beklediği KPSS 2025/1 merkezi atama tercih sonuçları, başvuruların sona erdiği 17 Temmuz'dan sonra başlayacak değerlendirmelerin ardından Ağustos ayının ortası ya da sonunda açıklanması öngörülüyor.

Yerleştirme bilgileri ve sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden hem adaylara hem de kamuoyuna açıklandıktan sonra, ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda iletilecek.

Önemli: Adaylara veya ilgili kurumlara posta yoluyla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Kamu kurum ve kuruluşları, yerleştirme bilgilerini ÖSYM'den edindikleri/edinecekleri kurum şifreleriyle elektronik ortamda edinecekler.

Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar, atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar. Atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini ise yerleştirildikleri kurum veya kuruluşlardan öğrenecekler.