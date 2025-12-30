KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS tercih sonuçları nereden öğrenilir?

Kamu personeli adaylarının 18-25 Aralık tarihleri arasında tamamladığı KPSS 2025/2 tercihleri sonrası bekleyişi sürüyor.

KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki veri hızına baktığımızda, yaptığınız bu kıyaslama oldukça isabetli bir öngörü sunuyor. Geçtiğimiz yıl tercihlerin bitişinden yaklaşık 8 gün sonra sonuçlar ilan edilmişti.

Bu yıl için de (KPSS 2025/2) benzer bir senaryoyu düşündüğümüzde, takvim şu şekilde şekilleniyor:

Tercih Bitiş Tarihi: 25 Aralık 2025

Beklenen Açıklanma Aralığı: 2 Ocak 2026 Cuma ile 6 Ocak 2026 Salı arası.

Yılbaşı Etkisi: 1 Ocak’ın resmi tatil olması nedeniyle ÖSYM'nin sonuçları yeni yılın ilk iş günlerinden biri olan 2 Ocak Cuma günü duyurma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

KPSS tercih sonuçları nereden öğrenilir?

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM genellikle sabah saatlerinde duyuru yapar. Bilgisayar veya telefonunuzdan şu sayfaları kontrol edebilirsiniz:

Resmi Duyuru: osym.gov.tr (Duyurular kısmında yer alır).

Sorgulama Ekranı: sonuc.osym.gov.tr (T.C. Kimlik No ve Şifre ile).

Mobil Uygulama: ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden bildirim alabilirsiniz.