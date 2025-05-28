KPSS başvuruları 2025 ne zaman başlıyor? KPSS başvurusu nasıl yapılır?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025 başvuru süreci için geri sayım devam ediyor. Lisans mezunlarının katıldığı oturumlar her sene uygulanırken, lise ve ortaöğretim mezunlarının katıldığı oturum iki senede bir uygulanıyor. İşte KPSS 2025 başvuru adımlarına dair bilgiler...

KPSS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül'de, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül'de, 2. gün oturumları ise 14 Eylül'de düzenlenecek. KPSS kapsamında uygulanan eğitim bilimleri oturumu ise bu yıl yapılmayacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, 10 Ekim'de duyurulacak. Takvime, "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.