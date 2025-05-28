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KPSS başvuruları 2025 ne zaman başlıyor? KPSS başvurusu nasıl yapılır?

Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavına katılmak isteyen adaylar sınav ve başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki KPSS başvuruları 2025 ne zaman başlıyor? KPSS başvurusu nasıl yapılır?

28 Mayıs 2025 | 16:28
KPSS başvuruları 2025 ne zaman başlıyor? KPSS başvurusu nasıl yapılır?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025 başvuru süreci için geri sayım devam ediyor.  Lisans mezunlarının katıldığı oturumlar her sene uygulanırken, lise ve ortaöğretim mezunlarının katıldığı oturum iki senede bir uygulanıyor. İşte KPSS 2025 başvuru adımlarına dair bilgiler...

KPSS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül'de, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül'de, 2. gün oturumları ise 14 Eylül'de düzenlenecek. KPSS kapsamında uygulanan eğitim bilimleri oturumu ise bu yıl yapılmayacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, 10 Ekim'de duyurulacak. Takvime, "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

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28 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'da gong DevSecOps Days etkinliği için çaldı
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
New York borsası yükselişle kapandı
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 299900
Astor Enerji temettü teklifini duyurdu
27 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Maçkolik temettü kararını duyurdu (2025)
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten kredi notu açıklaması
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket
26 Mayıs borsada gün sonu rakamları
GERİ
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