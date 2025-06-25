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KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır?

Kamu personeli olma hayali kuran adaylar için oturumlar, bu yıl Eylül ayında yapılacak. Peki, KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır? İşte yanıtı...

25 Haziran 2025 | 15:08
KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, "2025 Yılı Sınav Takvimi"ni osym.gov.tr adresinden duyurdu. Kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunları için büyük önem taşıyan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları bu yıl Eylül ayında yapılacak. Adayların merakla beklediği "KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?" soruları da yanıt buldu.

KPSS BAŞVURU EKRANI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyindeki adaylar için başvuru süreci yarın, 26 Haziran 2025 Perşembe günü itibarıyla resmen başlıyor. Kamuda görev almak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan bu süreç, 10 Temmuz 2025 Çarşamba gününe kadar devam edecek.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

KPSS başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecekler. Başvuru yapmak isteyen adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak işlemlerini tamamlayabilecekler.

KPSS LİSANS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, KPSS Lisans oturumları Eylül ayında şu tarihlerde gerçekleştirilecek:

KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür): 7 Eylül 2025 Pazar

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. Gün: 13 Eylül 2025 Cumartesi

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. Gün: 14 Eylül 2025 Pazar

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav maratonunun ardından adayların merakla beklediği sonuçlar ise 10 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak.

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24 Haziran borsada gün sonu rakamları
Marmaris Altınyunus’tan Divan Talya Oteli açıklaması
Bugün 3 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Kontrolmatik'ten bedelli sermaye artırım kararı
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
BİM'de (BIMAS) üst düzey yönetici değişikliği
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
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GERİ
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