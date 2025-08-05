KPSS ne zaman, hangi tarihte? 2025 KPSS sınav tarihleri

KPSS başvuruları 26 Haziran-10 Temmuz tarihleri aralığında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alındı. 23-24 Temmuz'da ise geç başvurular yapıldı. Geç başvuru döneminde ise ücretler yüzde 50 artırımla ödeniyor. ÖSYM sınav takvimine göre KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür ile Alan Bilgisi uygulamaları eylül ayında olacak .

KPSS LİSANS 2025 NE ZAMAN?

KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün 13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün 14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

KPSS Sınav Soru Sayıları ve Süreleri

KPSS, adayların girdiği bölümlere göre farklı soru sayıları ve sınav sürelerine sahiptir. İşte her bir bölüm için belirlenen soru ve süre dağılımı:

Genel Yetenek (60 soru) ve Genel Kültür (60 soru): Toplam 120 soru için adaylara 130 dakika süre verilir.

İşletme: 40 soru için 50 dakika.

Muhasebe: 40 soru için 50 dakika.

İstatistik: 40 soru için 60 dakika.

Hukuk: 40 soru için 50 dakika.

Kamu Yönetimi: 40 soru için 50 dakika.

İktisat: 40 soru için 50 dakika.

Maliye: 40 soru için 50 dakika.

Uluslararası İlişkiler: 40 soru için 50 dakika.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: 40 soru için 50 dakika.