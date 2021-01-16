Kredi/Burs Ödeme Açma Başvurusunun Alınması” hizmeti e-Devlet’ten verilmeye başlandı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı’nda yeni bir hizmetin daha başladığını belirterek, “Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Kredi/Burs Ödeme Açma Başvurusunun Alınması hizmeti de e-Devlet Kapısı’nda açıldı.” dedi.

Koç, AA muhabirine, 2008’de sadece 9 kamu kurumu ve 22 hizmetle faaliyete başlayan e-Devlet Kapısı’nın, halihazırda 112 özel kuruluş, 238 kamu kurumu, 372 belediye ile toplamda 722 kurumu barındırdığını, 5 bin 456 hizmetin buradan verildiğini söyledi.

e-Devlet Kapısı’nda yeni hizmetlerin verilmesi için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Koç, “e-Devlet Kapısı’nda yeni bir hizmeti daha hayata geçirdik. Bu kez üniversite öğrencilerimizin hayatını kolaylaştıracak Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Kredi/Burs Ödeme Başvurusunun Alınması hizmetini e-Devlet Kapısı’ndan sunmaya başladık.” diye konuştu.

Kendi isteğiyle veya çeşitli sebeplerle kredi/burs ödemesi sonlanan öğrencilerin, uygun olduğu takdirde ödemeleri yeniden e-Devlet’ten açabileceklerini ifade eden Koç, “e-Devlet Kapısı üzerinden sunulacak bu hizmetle dilekçeyle talepte bulunma ihtiyacı ortadan kalkacak ve süreç çevrim içi bir şekilde e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülecek.” bilgisini verdi.

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