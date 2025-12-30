KYK bursu 2026 ne kadar olacak? 2026 KYK zammı belli oldu mu?

2026 yılına saatler kala, milyonlarca üniversite öğrencisinin gözü kulağı Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelecek KYK burs ve kredi zammı açıklamasına çevrilmiş durumda. Bugün 30 Aralık 2025 Salı ve bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte yeni rakamların her an ilan edilmesi bekleniyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Lisans öğrencilerine 3 bin lira veriyoruz, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin, doktora öğrencilerine de 9 bin olmak üzere. Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor; inşallah, öğrencilerimiz için bir yeni bir artış söz konusu, bunu da yakında açıklayacağız. Şu anda 650 binin üzerinde öğrencimize burs veriyoruz” ifadelerini kullandı.
Bakan Bak'ın da teyit ettiği üzere, 2025 yılı boyunca ödenen mevcut tutarlar şu şekildedir:
Lisans: 3.000 TL
Yüksek Lisans: 6.000 TL
Doktora: 9.000 TL
Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin temel hedefi, artan yaşam maliyetleri karşısında öğrencilere nefes aldıracak bir oran belirlemek. Kulislerde konuşulan %30-%40 arasındaki artış ihtimali gerçekleşirse, lisans burslarının 4.000 TL bandını aşması bekleniyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) belirlediği sisteme göre, Ocak 2026 ödemeleri için de T.C. kimlik numarasının son hanesine göre düzenlenen takvim geçerli olacak.
Ocak 2026 KYK Burs ve Kredi Ödeme Takvimi
Burs ve krediler, her ay olduğu gibi Ocak ayında da ayın 6'sı ile 10'u arasında yatırılacaktır:
|T.C. Kimlik Numarasının Son Hanesi
|Ödeme Yapılacak Gün
|0 ve 2
|6 Ocak Salı
|4 ve 6
|7 Ocak Çarşamba
|8
|8 Ocak Perşembe
e-Devlet üzerinden taahhütname onayı veren üniversite öğrencileri için Ziraat Bankası Bankkart Genç süreci, bursun hesaba geçmesi ve günlük harcamalar için kritik öneme sahip. İlk kez burs/kredi alacaklar için kart teslimat ve aktivasyon süreci şu şekilde işliyor:
Bankkart Genç Kartımı Nasıl Alırım?
KYK burs veya kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için Ziraat Bankası tarafından otomatik olarak bir hesap açılır ve kart basım süreci başlar.
Teslim Noktasını Öğrenme: Kartınızın hangi şubeye veya teslim noktasına gönderildiğini Ziraat Bankası Bankkart Başvuru Sorgulama ekranından T.C. Kimlik numaranızla öğrenebilirsiniz.
Kurye Takibi: Eğer kartınız adresinize gönderiliyorsa, kurye takip numarasını Ziraat Mobil uygulaması üzerinden "Kartlarım" sekmesinden veya bankadan gelen SMS'teki linkten takip edebilirsiniz.
Mevcut Kartı Olanlar: Eğer daha önceden kullandığınız aktif bir Bankkart Genç kartınız varsa, KYK hesabınız otomatik olarak bu karta tanımlanır; yeni bir kart beklemenize gerek kalmaz.
Kart Olmadan Para Çekilebilir mi?
Kartınız henüz elinize ulaşmadıysa ancak bursunuz yattıysa (6-10 Ocak tarihleri arasında):
Ziraat Mobil: "QR Kod ile Para Çekme" özelliğini kullanarak ATM'lerden kartınız olmadan nakit çekebilirsiniz.
Kimlik ile Şubeden: Herhangi bir Ziraat Bankası şubesine giderek T.C. Kimlik kartınızla gişeden bursunuzu alabilirsiniz.
Hatırlatma: Yarın 31 Aralık olduğu için bankalar tam gün hizmet verecektir; ancak 1 Ocak Perşembe günü resmi tatil nedeniyle banka şubeleri kapalı olacaktır. Kart teslimatı veya şube işlemleri için yarın mesai bitimine kadar vaktiniz bulunmaktadır.