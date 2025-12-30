KYK bursu 2026 ne kadar olacak? 2026 KYK zammı belli oldu mu?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Lisans öğrencilerine 3 bin lira veriyoruz, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin, doktora öğrencilerine de 9 bin olmak üzere. Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor; inşallah, öğrencilerimiz için bir yeni bir artış söz konusu, bunu da yakında açıklayacağız. Şu anda 650 binin üzerinde öğrencimize burs veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Bak'ın da teyit ettiği üzere, 2025 yılı boyunca ödenen mevcut tutarlar şu şekildedir:

Lisans: 3.000 TL

Yüksek Lisans: 6.000 TL

Doktora: 9.000 TL

Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin temel hedefi, artan yaşam maliyetleri karşısında öğrencilere nefes aldıracak bir oran belirlemek. Kulislerde konuşulan %30-%40 arasındaki artış ihtimali gerçekleşirse, lisans burslarının 4.000 TL bandını aşması bekleniyor.