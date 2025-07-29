KYK yurt başvurusu başladı mı? 2025-2026 GSB KYK yurt başvuruları ve detaylar

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci devam ederken, üniversiteye yerleşecek binlerce öğrencinin gündeminde KYK yurt başvuruları yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları, her yıl olduğu gibi e-Devlet sistemi üzerinden alınacak.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci devam ederken, üniversiteye yerleşecek binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK yurt başvurularının tarihleri netleşmeye başladı.

YKS tercihleri bu yıl 30 Temmuz - 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Edinilen bilgilere göre, YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra aynı tarihlerde KYK yurt başvuruları da başlayacak.

Geçtiğimiz senelerin bilgileri baz alındığında, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurt başvurularının ağustos ayının son günlerinde erişime açılması bekleniyor. Öğrencilerin, üniversite kayıtlarını tamamladıktan sonra e-Devlet sistemi üzerinden başvurularını yapmaları gerekecek.

YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları, üniversite öğrencilerinin en önemli barınma seçeneklerinden biri. KYK yurtları, öğrencilere farklı barınma koşulları sunan 6 farklı yurt tipine sahip. Bu çeşitliliğe paralel olarak, yurt ücretleri de barınma koşullarına ve yurt tipine göre değişkenlik gösteriyor.

2025 yılına ait güncel yurt ücretlerinin, yurt başvuru süreci başlamadan önce GSB tarafından resmi olarak açıklanması bekleniyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında, ücretlerin Ağustos sonu veya Eylül başında, başvuru kılavuzu ile birlikte duyurulması olası.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS tercih sürecinin ardından başlayacak olan KYK yurt başvuruları için öğrencilerin dikkat etmesi gereken önemli noktalar bulunuyor. Başvuruların tamamen e-Devlet sistemi üzerinden alınacak olması nedeniyle, öğrencilerin hazırlıklı olmaları büyük önem taşıyor.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin başvurular başlamadan önce kimlikleriyle birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları gerekiyor.

Alternatif olarak, internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya yeni T.C. kimlik kartı gibi diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine sahip olmak da başvurular için yeterlidir.

KYK yurt başvuruları, e-Devlet sisteminde yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacak. Bu nedenle öğrencilerin:

e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini mutlaka kontrol etmeleri,

Bilgilerinde herhangi bir hata veya eksiklik olan öğrencilerin, vakit kaybetmeden üniversitelerinin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekmektedir.

Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durum, yerleşme hakkı kazanmış olsalar bile yurt hakkını kaybetmelerine yol açabilir.

Öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları adına, başvurular başlamadan önce e-Devlet bilgilerini güncellemeleri ve şifrelerini hazır etmeleri büyük önem arz etmektedir.