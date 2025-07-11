LGS 2025 kaç birinci var? LGS’de kaç kişi full yaptı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçlarını bugün (11 Temmuz 2025) resmi olarak erişime açtı. Milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği bu anla birlikte, sınavın detaylı katılım istatistikleri ve Türkiye birincileri de belli oldu.2025 LGS merkezi sınavına başvuran toplam 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin, 963 bin 142'si sınava katıldı. Bu rakamlarla birlikte sınava katılım oranı yüzde 95,27 gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşti.

LGS'DE KAÇ BİRİNCİ VAR?

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrencilerin gelecek eğitim hayatlarını şekillendirecek olan lise tercih süreci de resmen başlamış oldu. MEB, tercih ve yerleştirme kılavuzunu da yayımlayarak adaylara bu önemli süreçte rehberlik edecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan öğrenciler belli oldu ve Türkiye birinciliğini paylaştılar.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Birinci olan öğrencilerin hangi illerden olduğu bilgisi ise paylaşılmadı.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MEB'in daha önce duyurduğu takvime göre, LGS tercih işlemleri 14 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Öğrencilerin bu 10 günlük süre zarfında tercihlerini tamamlamaları ve ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatmaları büyük önem taşıyor.

Tercihlerin ardından, yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak. Bu tarih, öğrencilerin hangi liseye yerleştiklerini öğrenecekleri kritik gün olacak.