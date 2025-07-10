LGS 2025 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? LGS sonuç sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı, büyük bir katılımla tamamlandı. Sınav, 15 Haziran 2025 Pazar günü yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3.938 okulda ve 62.693 salonda; yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda ve 37 salonda başarıyla gerçekleştirildi. Sınav sürecinin sona ermesiyle birlikte, öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği konu ise doğal olarak 2025 LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı oldu. Adaylar ve aileler, aylardır süren hazırlık sürecinin meyvesini alacakları sonuç duyurusunu sabırsızlıkla bekliyor.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS kapsamındaki merkezî sınav sonuçları 11 Temmuz'da (yarın) saat 10.00'da açıklanacak. Yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu, aynı gün yayımlanacak.

Bakan Tekin, gazetecilere, Bakanlığın web sayfası ile sosyal medya hesaplarından açıklanacak LGS sınav sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"LGS sınav sonuçlarını yarın saat 10.00 itibarıyla açıklıyoruz. İnşallah her şey gönüllerince olur. 14-24 Temmuz arasında ise tercihleri almış olacağız. Yerleştirme sonuçlarını da 4 Ağustos'ta açıklayacağız. Liselere geçiş bağlamında sınava girip lise tercihi yapacak çocuklarımıza Türkiye genelinde 30 bin 632 noktada çocuklarımızın tercihlerine destek olmak üzere tercih birimleri kurduk. Çocuklarımız buraya öğretmenleriyle, aileleriyle gidip tercihlerini yapabilir."

2025 LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 merkezi sınav sonuçları için geri sayım devam ederken, öğrencilerin ve velilerin sonuçlara nasıl erişeceği de netleşti. Yanlış bilinenin aksine, LGS sınav sonuçları sorgulama sayfası ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi web adresi olan meb.gov.tr üzerinden paylaşılacak.

Sonuç Sorgulama Nasıl Yapılacak?

Adaylar, merkezi sınav sonuçlarına erişim sağlamak için şu bilgileri kullanacaklar:

T.C. Kimlik Numarası: Kimlik kartınızın ön yüzünde yer alan T.C. Kimlik Numaranızı ilgili alana girmelisiniz.

Öğrenci Numarası: Öğrenci numaranız da sonuç sorgulama için gereklidir.

T.C. Kimlik Numarasını Bilmeyenler İçin Alternatif:

T.C. kimlik numarasını hatırlamayan veya kartında yerini bulmakta zorlanan adaylar için de bir alternatif mevcut: Kimlik kartının sol üst bölümünde (fotoğrafın üstü) yer alan 10 haneli numarayı ekrana girebilirler.

Bu bilgilerin ardından, okul numarası, doğum tarihi ve 5 haneli "doğrulama kodu" gibi ek bilgilerle sonuç ekranına erişim sağlanabilecektir.

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SONUÇ EKRANINDA NELER YER ALACAK?

LGS sınav sonuçları ekranında adayların kimlik bilgileri ( kimlik no, ad, soyad, doğum tarihi) yer alacak.

Hemen altında bulunan kısımda ise merkezi sınav puanı yani adayın sınavdan elde ettiği toplam puan bulunacak. Genel yüzdelik dilim, il yüzdelik dilimi de benzer şekilde sonuç ekranında yer alacak.

Adayın Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden doğru/yanlış/boş cevap sayısı da bulunacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

